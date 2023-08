Jahrgang 1938 fährt auf den Höchsten

Der Jahrgang 1938 lädt die Jahrgängerinnen, Jahrgänger und die Festteilnehmer vom 85er–Fest zum Ausflug auf den „Höchsten“ ein. Die Fahrt ist als Abschluss zur Feier des halbrunden Geburtstages gedacht.

Abfahrt ist am Mittwoch, 13. September, um 10 Uhr am Busbahnhof. Auf dem „Höchsten“ ist Mittagessen im Höhenrestaurant geplant. Für Interessierte werden danach Spaziergänge auf dem Mundartpfad und im Kräutergarten angeboten. Nachmittags ist Aufenthalt in Überlingen und Möglichkeit zum Stadtbummel und Café-Besuch. Im „Cafe Waldeck“ auf dem Risiberg klingt das Event aus. Kurzentschlossene Anmeldungen sind noch möglich bei Renate Merkt, Telefon 07424/7493 oder Richard Wenzler, Telefon 07424/3138. Der Fahrtkostenbeitrag beträgt 15 Euro.