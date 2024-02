Die Bürgerbewegung „Pro Gäubahn“ hat vergangene Woche vor und im Rathaus Stuttgart für eine freie Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof demonstriert. Sprecher Michael Leibrecht sagt: „Wir sind der Anwalt der Bürger - auch gegenüber der IG Gäubahn.“

Der Ratssaal in Stuttgart. Die Türen sind vor der großen Generaldebatte Klima offen. Rathaus und Gemeinderäte kriegen was auf die Ohren: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Gäubahn klaut!“

Die Deutsche Bahn plant, die Gäubahn - Zugverbindung Stuttgart-Singen bzw. Stuttgart-Zürich - ab 2025 vom Stuttgarter Hauptbahnhof abzuhängen und in S-Vaihingen enden zu lassen. Damit müssten Bahnreisende aus der Region Tuttlingen, aber auch aus Zürich/Mailand kommend in Stuttgart-Vaihingen in andere Verkehrsmittel umsteigen, um zum Hauptbahnhof zu gelangen, weil nur von dort weitere Verbindungen, zum Beispiel nach Berlin oder Paris, möglich sind.

Verschlechterung für Bahnreisende

Das wäre aus Sicht der Initiative eine Verschlechterung von Komfort und Reisezeit für Bahnreisende, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Zudem konterkariere es „die dringend notwendige Verkehrs- und Klimawende“, heißt es von der Initiative.

Einen Teil der Gäubahn-Gleise, die derzeit noch durch Stuttgart zum Hauptbahnhof führen, die sogenannte Panoramabahn, möchte die Stadt Stuttgart bis 2032 abreißen lassen, um die Fläche für das neue Stadtviertel Rosensteinverwenden zu können.

Die Initiative „Pro Gäubahn - Wir wollen zum Hauptbahnhof“ mit Schwerpunkt in Rottweil hat sich 2023 gegründet und im Dezember angekündigt, vor dem Stuttgarter Gemeinderat zu demonstrieren. Inzwischen hat sich zudem ein Stuttgarter Bürgerbündnis gegründet (Motto: „Wir wollen zum Bodensee“). Beide kamen am Donnerstag nun am Rathaus zusammen.

Größeres Bündnis geplant

Michael Rais aus Rottweil ruft: „Kein Gäubahn-Mord für Stuttgart Nord.“ Die Umstehenden aus Stuttgart, Winnenden, Gäufelden oder Böblingen skandieren mit. Weiter geht’s mit: „Gäubahn-Demontage bringt uns in Rage.“

Die Initiative Pro Gäubahn will die Demo als Initialzündung für weitere Pläne nutzen. Am Samstag, 9. März, 14 Uhr, treffen sich alle Initiativen entlang der Gäubahn im Evangelischen Gemeindehaus in Rottweil zur Gründungsversammlung für ein Bündnis Gäubahn. Das Ziel: „Mit breitem bürgerschaftlichem Engagement und gebündelter Kraft - über Parteigrenzen hinweg - den Druck gegenüber Bahn, Land und Stadt Stuttgart weiter zu erhöhen“, so die Initiative.

Die Gäubahn hängt auch am Großprojekt Stuttgart 21. Dabei mehren sich die Signale, dass die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 frühestens 2027 klappen könnte. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) traf sich deshalb am Freitag mit dem Bahn-Vorstand, um bei diesen Fragen mehr Klarheit zu bekommen. Auch wann und wie der Bau des Pfaffensteigtunnels zwischen Böblingen und dem Stuttgarter Flughafen gelingen kann, ist noch ungewiss.