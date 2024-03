„Das Verfahren wird eingestellt“, beschloss Richterin Mirjam Glunz die Verhandlung wegen Körperverletzung am Amtsgericht Spaichingen. Angeklagt war der Restauranthelfer Dorian V. Brutal soll er auf zwei Frauen losgegangen sein. Was war geschehen?

Es war der 8. Mai 2023 als Irina S. (Namen geändert) beschloss, dem Angeklagten Darian V. zusammen mit ihrer Schwester Alina T. in einen Spaichinger Restaurant einen Besuch abzustatten. Nach eigenen Angaben kannte sie ihn nicht, wollte aber wissen, dass er ihr noch 1500 Euro schuldete.

Zwei Jahre zuvor Teller und Gläser verkauft

Rund zwei Jahre vor diesem Tag im Mai verkaufte Irina S. ein Konvolut aus Tellern, Schüsseln und Gläsern für den professionellen Gebrauch in der Gastronomie an den Beschuldigten. Nachdem Frau S. ihn über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt hatte, erklärte er, er habe das Geld - mal war die Rede von 600 Euro, mal von 3000 Euro - längst an den Ehemann der Frau bezahlt.

Was nun folgte, konnte in der Beschreibung nicht unterschiedlicher sein. Während der Restauranthelfer angab, dass beide Frauen daraufhin angefangen hätten, die Ehefrau des Angeklagten zu beleidigen und sie der Untreue zu bezichtigen, gaben die Frauen an geschlagen, bedroht, an den Haaren gezogen und zu Boden geworfen worden zu sein.

Wegen Beleidigung des Grundstückes verwiesen

Während V. behauptete, die Schwestern hätten ihm ob der Beleidigungen keine Wahl gelassen, als sie „nachdrücklich“ des Grundstückes zu verweisen, sieht die Schilderung der Geschädigten, die auch als Nebenklägerin auftrat, gänzlich anders aus: „Er meinte immer wieder, er habe meinem Mann das Geld längst gegeben,“ berichtet Irina im Zeugenstand.

„Als ich ihn dann noch auf albanisch ansprach, warum er kleinen Kindern das Essen stehle, wurde er gewalttätig. Er riss mich an den Haaren und schleuderte mich zu Boden. Als meine Schwester mir zur Hilfe eilen wollte, hat er sie derart geohrfeigt, dass sie in die Knie gegangen ist.“

Ihr wisst gar nicht, wer ich bin, ich verschleppe euch als Huren nach Albanien, Angeklagter

Dabei habe er weitere Drohungen ausgestoßen wie: „Ihr wisst gar nicht, wer ich bin, ich verschleppe euch als Huren nach Albanien.“ Geängstigt hätten sich die beiden Frauen auf den an das Grundstück grenzenden Bürgersteig gerettet, von wo die Polizei gerufen wurde.

V. hingegen gab vor Gericht an, dass er sich auf einen Stuhl im Bereich der Terrasse des Restaurants zurückgezogen habe. Dort habe ihn dann ein Unbekannter, der plötzlich auf der Hauptstraße in einem grauen Van erschienen war, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gedroht: „Ich fackel Deinen Laden ab!“

Geld geboten für Verzicht auf Ankage

Gegenüber der kurz darauf eintreffenden Polizei hatte er davon jedoch nichts erwähnt. Als Richterin Glunz nachfragte, warum er das nicht zur Anzeige gebracht hätte, wusste er keine Antwort.

Während man nun auf die Polizei wartete, hätte der Angeklagte nach Angaben der Schwestern diese weiter verhöhnt, indem er Bemerkungen gemacht habe wie: „Wo bleibt denn eure Polizei? Wo sind denn die deutschen Gesetze? Für mich gelten die sowieso nicht.“ Zwischenzeitlich kam noch ein Spaichinger Gartenbauer, der seinerzeit das Geschäft mit dem Geschirr vermittelt hatte, und wollte schlichten.

Angeblich bot ein Angestellter des Unternehmers den Schwestern 500 Euro an, wenn sie auf eine Anzeige verzichteten, da der Beschuldigte vorbestraft sei. Endlich traf die Polizei ein, die laut des leitenden Ermittlungsbeamten aufgrund der „Einsatzlage“ so spät kam. Doch auch diese konnten den Sachverhalt nicht klären, nahmen aber auf, dass die Schwester der Geschädigten eine gerötete Wange hatte und Irina S. wie eine „Vogelscheuche“ ausgesehen habe.

Ansonsten hätte man keine weiteren Kampfspuren gefunden, auch keine ausgerissenen Haare oder kahle Stellen. Wie lange es allerdings gedauert hatte, bis die Beamten eintrafen, daran konnte er sich nicht erinnern.

Als alle Beteiligten ihre Versionen geschildert hatten, bezeichnete selbst der Anwalt des Angeklagten die Ereignisse als eine „Räuberpistole“. Staatsanwaltschaft und Richterin versuchten beide durch detailliertes Nachfragen Licht in den Sachverhalt zu bringen, doch ohne Erfolg.

Verfahren wird eingestellt

Jeder blieb bei seiner Aussage, trotz Widersprüchen zur polizeilichen Vernehmung. Auch die Beiordnung eines Dolmetschers für den Beschuldigten, der nur albanisch sprach, machte die Vernehmung nicht einfacher. Erklärungsansätze des Übersetzers als er beispielsweise den albanischen „Kanun“ erklären wollte, wurden unterbrochen.

Dabei handelt es sich beim „Kanun“ um ein antiquiertes, so genanntes Ehrengesetz, das vielfach auch über die Gesetzte eines Landes gestellt wird. Ein Gesetz, das Frauen so gut wie keine Rechte einräumt. Weil all dies jedoch nicht eindeutig aufgeklärt werden konnte, stellte Richterin Glunz das Verfahren gegen den nicht vorbestraften Beschuldigten ein.