Betroffen und tief traurig haben mehrere hundert Trauergäste aus Spaichingen, dem Landkreis und darüber hinaus am Freitag in einem Gottesdienst Abschied genommen von Harald Niemann. Der 56-Jährige war am Freitag der Vorwoche an einem aggressiven Tumor gestorben.

Friedhofshalle voll

Die Friedhofshalle konnte die vielen schwarz gekleideten Menschen nicht aufnehmen, viele verfolgten die Trauerfeier vor den Fensterfronten und mithilfe von Lautsprechern. Wie unterschiedlich die Trauergäste aus der Verwandtschaft, dem Berufsleben, dem Kreistag und Gemeinderat, aus Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen und viele Freunde waren, das spiegelte auch die vielen Facetten von Harald Niemann wider.

Diakon Thomas Blessing ging in einer einfühlsamen Ansprache darauf ein. Kaum jemand weinte nicht mit, als sich Harald Niemanns Frau Sonja und seine drei Töchter in bewegenden, herzzerreißenden Worten von ihrem Ehemann, besten Freund, Seelenverwandten und liebenden Vater verabschiedeten.

Das erste Mal seit seinem eigenen schweren Unfall sprach auch Bürgermeister Markus Hugger öffentlich. Er war erst kurz zuvor aus dem Krankenhaus entlassen und saß noch im Rollstuhl. Doch er sprach nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als enger Freund und verabschiedete sich mit den Tränen kämpfend mit „Tschüss, mein Bruder“, zum letzten Mal von Harald Niemann.

Kollegen sind fassungslos

Die Fassungslosigkeit der Kreistagskollegen und des Landkreises über den plötzlichen Tod Harald Niemanns ‐ es waren auch viele Trauernde aus diesem Tätigkeitsfeld von Harald Niemann gekommen ‐ spiegelte Landrat Stefan Bär in seiner Ansprache wider.

Ansprachen, Blicke, viele Tränen und ein langer Zug, der am Grab mit Weihwasse und Blumen die letzte Ehre gab, zeigten, wie sehr Harald Niemann als besondere Mensch geschätzt und geliebt wurde und wird.