Es fällt auf, dass die Menschen bei großer Hitze gereizter sind. Der Spaichinger Psychologe und Psychotherapeut Hermann Polzer erklärt an einem der zurückliegenden Hitzetage im Interview mit Frank Czilwa, wie sich Hitze und Klimawandel auf das Gemüt auswirken und gibt Tipps für einen erholsamen Urlaub.

Hermann Polzer rät zur Urlaubssaison: Mindestens zwei Wochen — sonst funktioniert das Abschalten nicht. (Foto: Frank Czilwa )

Ganz schön heiß heute. Man spricht ja auch von „heißblütigen“ Menschen. Stimmt es eigentlich, dass die Hitze die Menschen aggressiv macht?

Einen Ein–Ursachen–Weg für ein Verhalten aufzuzeigen, ist in der Regel falsch. Aber es gibt allgemeine Erkenntnisse, dass extreme Bedingungen — Hitze, aber auch Kälte — den Menschen im Verhalten verändern und sein Denken beeinflussen. Wenn ich in einem zu heißen Raum bin, dann weiß ich, meine Konzentration ist nicht in optimaler Verfassung.

Hitze beeinflusst die Stimmung, macht aggressiv, das ist ein nachgewiesener Zusammenhang. Aktuell wurden über mehrere Jahre die Twitter–Tweeds analysiert, das waren Milliarden von kurzen Meldungen. Diese wurden nach bestimmten Stichworten in Richtung Hass, Wut, Aggression ausgewertet, und es war eindeutig: Hassmails und Hitze korrelieren. So im Wohlfühlbereich von 14 bis 19 Grad geht man einfach besser miteinander um — auch auf den Social–Media–Kanälen.

Haben Sie noch weitere Beispiele aus der eigenen Erfahrung?

Eine Lehrerin erzählte mir: Wir haben jetzt das Digitale Klassenbuch und es ist uns in der Lehrergemeinschaft aufgefallen, dass die Anzahl der Eintragungen ins Klassenbuch deutlich zunimmt an so heißen Tagen. Die Kinder sind an diesen Tagen schwerer zu lenken, zu motivieren, für irgendetwas zu begeistern und schlagen auch über die Stränge.

Den ganzen Tag über schwitzen, sich minimal zu bewegen, all das macht was mit den Menschen. Man fühlt sich nicht wohl und macht keinen Schritt zu viel — das beeinflusst natürlich das Wohlbefinden.

Ein Allgemeinarzt weiß, dass im Winter die Erkältungspatienten seine Praxis füllen. Stellen Sie als Psychotherapeut eigentlich auch solche Korrelationen zwischen Jahreszeit und Krankheitsbildern fest?

Das ist so aus der Einzelpraxis gar nicht beurteilbar, weil es Wartezeiten zwischen sechs und zwölf Monaten gibt. Das heißt, derjenige, der sich in den Wintermonaten anmeldet, freut sich, wenn er im März dann seinen Termin bekommt. Der ist dann aber sicher in einer anderen Stimmung oder Verfassung als damals zur Anmeldezeit.

Aber dass Menschen sich im Winter mit ihrer Stimmung schwerer tun, weil sie viele angenehme Aktivitäten dann nicht ausführen können, das ist sicherlich so. Da muss man die Patienten als Therapeut dann motivieren, die schönen Dinge zu genießen wie sich in eine Decke einwickeln, Zimttee trinken, ein gutes Buch lesen, schöne Musik hören — so Dinge, die man bei heißem Wetter nicht macht.

Es kommt sehr auf das Verhalten an, ob man einen „Notfallkoffer“ für den Winter gepackt hat, wo einige schöne Dinge drin sind, die dann helfen, auch eine ausgeglichene Stimmung zu behalten.

Welche Rolle spielt dabei das Licht und die Tageslänge?

Das haben wir schon in der Ausbildung gelernt: Im Winter an einem trüben Tag sich für 20 Minuten draußen aufhalten, reicht an Helligkeit für den normalen Menschen, um die Melatoninproduktion anzuregen und daher auch in einigermaßen guter Stimmung zu bleiben. Es gibt noch andere Dinge, die nicht so eindeutig entschieden sind, wie Vitamin D, da Vitamin–D-Mangel auch zu depressionsähnlichen Symptomen führt.

Aber so einfach ist es nicht, dass man sagen könnte, wir halten einfach den Vitamin–D-Spiegel gut, dann können wir uns die ganzen Antidepressiva und Psychotherapie schenken. Das mag eine Einflussgröße sein. Aber eine schlechte Ehe ist mit Sicherheit ein größerer Faktor als Vitamin–D-Mangel. Es sind akkumulierende Faktoren, die eine psychische Krankheit ausmachen, und einen Teil davon können wir beeinflussen.

Es geht ganz viel Verhaltenssteuerung auch über die Genetik oder über evolutionäre Reflexe, die wir ganz tief in uns drin haben.

Was bedeutet das angesichts des Klimawandels?

Das ist auch das Schwierige bei den Klimaveränderungen: Die Evolution kann enorme Anpassungsleistungen vollbringen, aber sie braucht dazu Zeit. Und was der Mensch in 200 Jahren hingekriegt hat an rasanten Veränderungen, da kommt unser Körper nicht mit. Und das wird uns allen große Probleme bereiten.

Und psychologisch?

Da kann man aus psychologischer Sicht sagen, dass wir so gestrickt sind, dass wir eher das Unmittelbare, das Direkte sehen. Die Evolution hat es nicht als notwendig angesehen, dass man weiß, wie die Vorräte in 30 Jahren aussehen, sondern der Mensch will immer möglichst schnell und im Hier und Jetzt Erfolge und Sinn sehen. Und das macht die ganze Klimadiskussion so schwierig, und verunsichert die Menschen.

Es gibt das neue Wort: Klimaangst. Wir sind gerade in einer gewaltigen Veränderungsphase. Die Kosten wegen psychischer Erkrankungen sind insgesamt seit 1990 fast um 300 Prozent gestiegen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Menschen eine geringere Hemmschwelle haben, auch mal zum Therapeuten oder zur Beratung zu gehen.

Aber auch der Bedarf ist in dieser komplizierten Welt größer geworden: In der Partnerschaft ist es nicht mehr so einfach; Kindererziehung ist nicht mehr so einfach; Mobbing, Berufsleben, Freizeitstress: Du lebst nur einmal und musst dich verwirklichen; Religion spielt keine große Rolle mehr, also muss ich mein ganzes himmlisches Glück schon auf Erden erleben — das macht Stress!

Und dann kam auch noch Corona dazu. Und da sind ganz viele Menschen in dieser Zeitgleichheit von Veränderungsprozessen überfordert, so dass wir eine verunsicherte Gesellschaft sind.

Und wie reagieren die Menschen darauf?

Die Extreme sind erlernte Hilflosigkeit — „wir können sowieso nichts machen“ –, was auch zu Depressionen führen kann, bis hin zu: Egal was, die Hauptsache, ich mach was. Eine ganz wichtige Empfehlung ist immer: Global denken, aber lokal handeln.

Da wo ich mich aufhalte, wie ich mein Geld anlege, wie ich mich ernähre, wie ich Urlaub mache, wie ich meine Mobilität pflege. Da kann ich eine ganze Menge machen. Ich mach selber was vor Ort, im Konkreten, im Kleinen. I

ch werde kein Aktivist oder Terrorist, sage aber auch nicht: Nach mir die Sintflut. Sondern ich führe für mich selbst kleine Veränderungen ein und merke: Etwas andere Ernährung — geht; etwas anderer Bewegungsstil — geht; etwas anderes Konsumentenverhalten — geht. Die Menschen, denen das gelingt, bleiben auch psychisch stabiler.

Jetzt haben die Sommerferien begonnen. Ist es für die Erholung besser, wenn ich gleich zu Beginn des Urlaubs wegfahre?

Die Freizeitpsychologie sagt: Wenn man eine Woche Urlaub macht, dann muss man damit rechnen, dass man drei Tage braucht, um überhaupt aus dem Alltag in den neuen Modus hinein zu kommen, also runterzufahren. Und der normale schaffige Mensch, wenn es aufs Urlaubsende zugeht, fängt schon drei Tage vorher an, langsam wieder hoch zu fahren. Das heißt: Bei einer Woche Urlaub habe ich nur einen Tag, der einigermaßen „,frei“ ist.

Also unter vierzehn Tage ist Urlaub eigentlich zu wenig. Zwei Tage Anfahrt, zwei Tage Rückfahrt und dann Sonntagabend ankommen und Montag wieder zum Schaffen gehen — da riskiert man den Erholungswert. Oft hat die Umgebung nur eine marginale Bedeutung für den Urlaubswert. Natürlich sind hohe Berge oder das offene Meer toll.

Aber, wenn ich dort an meine krebskranke Frau denke oder mich ärgere, dass die Eltern das Erbe so ungerecht verteilen, dann kann ich den schönsten Blick in die Berge haben, ich komm nicht wirklich zur Ruhe, weil ich meine Festplatte im Kopf mitgenommen und alle Alltagsprobleme im Gepäck habe.

Das ist die Kunst: Wie kann ich den Kopf frei machen durch andere Aktivitäten. Nicht durch Nichtstun, denn sonst füllt sich das Gehirn automatisch mit vertrauten Grübelschleifen, sondern mit Was–anderes–tun. Die Erholung hängt von ganz vielen Faktoren ab, nicht von der Entfernung.

Insgesamt gilt: Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede.