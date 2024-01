Auch im Jahr 2023 hat Zdenko Merkt wieder aufmerksam die Polizeiberichte gelesen und die Unfälle an der Dreifaltigkeitsbergstraße registriert. Schon seit vielen Jahren hat der Spaichinger Stadtrat, der lange selbst in der Gartenstraße gewohnt hat, einen Blick auf die Unfälle in diesem Bereich. Die Polizei macht derzeit aber eher andere Unfallschwerpunkte in Spaichingen aus.

Insgesamt ereigneten sich laut den von Merkt ausgewerteten Polizeiberichten 2023 im Bereich Dreifaltigkeitsbergstraße vier Unfälle, drei davon an der Kreuzung zur Hindenburgstraße, ein Unfall an der Kreuzung zur Gartenstraße. Alle vier Unfälle zusammen haben zu einem geschätzten Gesamtschaden von 40.500 Euro geführt.

Zwei Unfälle an einem Tag

Zwei Unfälle am 16. Oktober an der Kreuzung Gartenstraße seien nicht öffentlich dokumentiert worden, so Merkt, und sind dementsprechend nicht im Polizeibericht aufgetaucht: „Ein Anwohner hat mir die zwei Unfälle berichtet, beide am gleichen Tag.“

Außerdem hätten sich im Umfeld der Baustellenumleitung insgesamt drei Unfälle mit einem Gesamtschaden von 20.500 Euro ereignet, so Merkt , „diese sind hier nicht eingerechnet“.

Erster Unfall direkt an Neujahr

Der erste Unfall an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße mit der Hindenburgstraße ereignete sich gleich am 1. Januar 2023, als am späten Sonntagabend gegen 23.20 Uhr ein Ford-Fiesta-Fahrer auf der Hindenburgstraße das Stoppschild nicht beachtete, so dass es zu einer heftigen Kollision mit einem Mercedes kam, der die bevorrechtigte Dreifaltigkeitsbergstraße herunter fuhrt. Verletzte gab es keine, aber beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Vorfahrtsunfall auf der Kreuzung der Gartenstraße kam es dann am 15. Januar zu einem Sachschaden von insgesamt 9500 Euro an zwei Fahrzeugen, während es am 23. März wieder an der Kreuzung zur Hindenburgstraße krachte (15.000 Euro Blechschaden).

Noch zwei andere Schwerpunkte

Die Dreifaltigkeitsbergstraße ist auch der Polizei seit Jahren als unfallauffällig bekannt. In der Vergangenheit wurden dort an den Ecken von Garten- beziehungsweise Hindenburgstraße auch schon Unfallhäufungsstellen nach den Richtlinien des Merkblatts zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko) verzeichnet.

Die sogenannte M Uko Kriterien für eine sogenannte „Unfallhäufungsstelle innerorts“, so Polizeisprecher Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz, seien laut Merkblatt zur örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko) die folgenden: Bei einer Einjahresbetrachtung könne man innerorts dann von einer Unfallhäufungsstelle sprechen, wenn es dort mindestens fünf Unfälle des gleichen Typs innerhalb eines Kalenderjahres. Also beispielsweise Vorfahrtsverletzungen oder Abbiegeverstöße, aber auch nicht angepasste Geschwindigkeit in einem räumlich engen Bereich. In der Regel handele es sich bei solchen Stellen um Kreuzungen oder Einmündungen. Bei der Dreijahresbetrachtung muss es mindestens fünf Unfälle mit Personenschaden innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren in einem räumlich engen Bereich geben, um von einer Häufungsstelle zu sprechen. Auch hier handele es sich fast immer um Kreuzungen oder Einmündungsbereiche.

Aktuell jedoch befindet sich in der Dreifaltigkeitsbergstraße keine Unfallhäufungsstelle im Sinne dieser Definition, und dies zeichne sich auch nicht ab, so Polizeisprecher Dieter Popp. Allerdings werden die Unfallhäufungsstellen für das Jahr 2023 erst etwa im Mai 2024 offiziell festgelegt und an die Behörden gemeldet.

Innerhalb von drei Jahren: 16 Menschen verletzt oder getötet

Jedoch hat die Polizei für das Jahr 2022 tatsächlich zwei andere Unfallhäufungsstellen in Spaichingen ausgemacht, nämlich die Einmündung der Oberen Bahnhofstraße in die B14 am Ochsenkreisel sowie der Bereich Schuraer Straße/Im Grund (die Kreuzung beim Netto).

An der letztgenannten Stelle sind innerhalb von drei Jahren 16 Menschen verletzt oder getötet worden. So wurden dort im Februar 2021 zwei Mädchen angefahren, von denen eines starb.

Beide Häufungsstellen sind seit Jahren auffällig, und es wurden dort schon mehrere Maßnahmen veranlasst. Bei beiden Unfallschwerpunkten fanden oder finden umfangreiche Umbaumaßnahmen statt. Der „Ochsenkreisel“ wurde ganz aktuell erneuert. An der Kreuzung Schuraer Straße/Im Grund sind Planungen für einen Umbau im Gange. Auch hier soll 2024/2025 ein Kreisverkehr gebaut werden.