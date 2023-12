40 Jahre im selben Betrieb - das ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich. Bei der Hewi-Weihnachtsfeier am 21. Dezember kamen gleich zwei Jubilare auf diese Zahl: Sigrid Matyas und Erwin Popp

Die Urkunden des Landes Baden-Württemberg hatte Bürgermeister Markus Hugger den 40-jährigen Jubilaren bereits zum Datum ihres Jubiläums überreicht.

1983 bei Hewi angefangen

Erwin Popp startete 1983 als Presseneinsteller bei Hewi in der Presshalle an der Presse Fabrikat National. In den folgenden Jahren war Pop auch an weiteren Pressen tätig, um Beispiel elf Jahre lang an der San Shing Presse für M4 und M5 Muttern, die damals bereits bis zu 20.000 Stück je Stunde produzieren konnte, wie Hewi in seiner Pressemitteilung berichtet. Danach schlossen sich Einsätze wieder an der Presse Fabrikat National an und anschließend an der Nutap-Presse.

Vor vielen Jahren ging es für Erwin Popp dann zurück an die Presse Fabrikat National - und hier ist er bis zum heutigen Tage beschäftigt. In dieser Zeit hat sich viel Erfahrung aufgebaut, zum Beispiel mit der exakten Einstellung dieser Pressen.

Stetige Veränderungen der Arbeitssicherheit

Seine Kenntnisse gibt er gerne an seine jungen Kollegen in der Produktion weiter. Stetige Veränderungen haben die Arbeitssicherheit und das Handling der Werkzeuge seit seinem Dienstbeginn enorm verbessert. Seine Bilanz: „Nach diesen 40 Jahren kann ich sagen, ich fühle mich wohl bei Hewi“.

Auch Sigrid Matyas ist seit 40 Jahren bei Hewi, wünscht aber nur eine Namenserwähnung.

Insgesamt 50 Jubilare

Bei der Weihnachtsfeier der Hewi G. Winker GmbH & Co. KG am 21. Dezember konnte die Geschäftsleitung 50 Jubilare ehren, die 2023 alles in allem 900 Betriebszugehörigkeitsjare feiern konnten. Die Geehrten kamen auf die Bühne, um Glückwünsche und Präsente entgegenzunehmen, in Form von Geschenkboxen, Urkunden und Spaichinger Stadtgutscheine. Darüber hinaus bezahlt Hewi allen Jubilaren eine Gratifikation im jeweiligen Jubiläumsmonat.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Eyleen Abraham, Renata Majda, Anika Ulmschneider, Hilal Tayfur, Szidonia Wittye, Roman Au, Azmi Bayraktar, Peter Benz, Blazej Majda, Andreas Massan, Evgenij Massan, Huu Nhan Nguyen, Adem Krasniqi, Arthur Ratke, Daniel Sarec, Süleymann Tayfur, Patrick Traub

Für 15 Jahre wurden geehrt: Marianne Efinger, Jutta Föhrenbacher, Mahir Ayhan, Michel Becker (Prokurist), Horst Gerlach, Sergej Schröder, Andreas Ulmschneider, Dr.-Ing. Peter Unseld (Geschäftsführer)

Seit 20 Jahren dabei

Für 20 Jahre wurden geehrt: Ilse Kis, Sabine Mitschka, Maria Werstein, Anatoli Baumbach, Josef Frombach, Jürgen Hasenknopf, Alexander Herdt, Enrico Herold, Vasili Knaub, Helmut Schreiber, Armin Werth

Für 25 Jahre wurden geehrt: Anna Gleich, Ursula Isele, Ileana Zwicker, Waldemar Baumbach, Tommaso Cinefra, Woldemar Eberz, Valentin Hartung, Anh Hung Ly, Angelo Martelli, Ibrahim Sevinc, Bernd Stingel, Richard Wagner

Für 40 Jahre wurden geehrt: Sigrid Matyas, Erwin Popp