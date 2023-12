Heckenbrand in Spaichingen endet glimpflich

Durch den schnellen Eingriff der Feuerwehr konnte ein Heckenbrand am Samstag vor Heiligabend schnell gelöscht werden. Die Hecke geriet um die Mittagszeit herum in einem Spaichinger Wohngebiet in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Als die Kräfte der Feuerwehr Spaichingen wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Anwohner bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet.

Zum endgültigen Ablöschen der betroffenen Hecke nahmen die Feuerwehrleute ein Löschrohr vor. Zudem wurde eine Nachkontrolle mit Hilfe einer Wärmebildkamera durchgeführt - auch an einer unmittelbar angrenzenden Garage. Das angrenzende Wohnhaus wurde innen ebenfalls auf etwaigen Raucheintritt kontrolliert. Nach rund halbstündiger Arbeit konnte die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen wegen der Nähe der Hecke zu Gebäuden mit einem vollwertigen Löschzug bestehend aus fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten.