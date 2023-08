Die Hauptstraße ist von Dienstag, 29. August, bis Samstag, 2. September, aufgrund einer Baumaßnahme ab der Abzweigung Sallancher Straße in Richtung Rottweil nur einseitig befahrbar. Der Verkehr in Richtung Tuttlingen wird in diesem Zeitraum über die Robert–Koch–Straße, Europastraße und Sallancher Straße umgeleitet.