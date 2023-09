Es gibt Menschen, ohne die in einem Gemeinwesen eine nie verschließbare Lücke bleibt. Am Freitagmorgen ist Stadt– und Kreisrat Harald Niemann, für Jahrzehnte überaus vielfältig engagiert für die Gemeinschaft, an einem heimtückischen, bösartigen Krebs gestorben. Er wurde nur 56 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Sonja und drei Töchter.

Nie Nein gesagt

Harald Niemann war einer der Menschen, für die es eigentlich keine üblichen Begriffe gibt, so originell war er. In Spaichingen in einfachste Verhältnisse hineingeboren, aber mit Tatkraft und hoher Intelligenz und vor allem einem untrüglichen inneren Kompass für richtig und falsch ausgestattet, vergaß er sein ganzes Leben nicht diejenigen, die gleich ihm nicht mit einem goldenen Löffel geboren worden waren.

Und er sagte immer wieder, dass er das Gute, was ihm widerfahre, an die Gesellschaft zurückgeben will. Das hat er — seine Frau Sonja felsenfest an seiner Seite — in überreichem Maße getan.

Er sagte nie Nein, wenn jemand Hilfe und Unterstützung brauchte. Ursprünglich als Chirurgiemechaniker ausgebildet, lernte er nach dem Studium der Umwelttechnik Landschaftsgärtner und machte sich nach der Tätigkeit im Gartenbaubetrieb des Bruders als Gartenbauer selbstständig. Immer, wenn etwas zu bauen und zu gestalten war, stand Niemann parat. Mit seinem Können, seinen Ideen, seinen Maschinen, seinem Team.

An jeder Ecke Spaichingens ist ein Projekt zu finden

Und nicht nur einmal, ohne es an die große Glocke zu hängen, mit seinem Geld. Ein Rundgang in Spaichingen ist gar nicht möglich, ohne auf die Spuren dieses Einsatzes zu stoßen.

Ruhebänke, Spielplatzgestaltungen, der Sinnesgarten am Altenheim, der Clown auf dem RMS–Pausenhof, das Fundament der Knubben–Räder bei der St.-Josef–Kirche, der Grillplatz des Jahrgangs 1967 beim Freibad, der Grillplatz am Skaterplatz, die Relaxliegen auf dem Berg, der Tanzplatz, die Give–Box und vieles, vieles mehr.

Wo möglich, bezog Niemann Jugendliche ein. Ganz oft unterstützte er auch Jugendliche, die ins Schlingern gekommen waren mit seiner zupackenden, aber empathischen Art und viel Verständnis, mit Jobs im Betrieb.

Nur ein kleiner Teil von Niemanns Wirken ist bekannt, vieles auch im Hintergrund. Und wenn es öffentlich war, gab es — wie bei der Übergabe von Spenden aus seiner Weihnachtsaktion — auch wieder einen selbstlosen Grund: Vielleicht wollen andere ja auch ans Hospiz oder das DRK spenden? Er half, wenn jemand in Not geraten war, wie der jungen Familie, als die fünffache Mutter ganz jung an Krebs starb.

Er ließ sich in die Pflicht nehmen

Und Niemann ließ sich — vor allem, wenn es schwierig wurde — in die Pflicht nehmen, zum Beispiel, um einen Verein wieder auf Kurs zu bringen oder ihm einen vakanten Vorsitz zu ersparen. Sehr viele Vereine — es dürften zig gewesen sein — hatten Harald Niemann als Mitglied. An der Spitze war er beim DRK und bei den Schützen. Und er hob zusammen mit anderen die Wählervereinigung Pro Spaichingen aus der Taufe.

Zuerst wurde er für die FDP 2009 in den Gemeinderat, 2014 dann nach einem Kurswechsel als Stimmenkönig für die Wählervereinigung Pro Spaichingen und zur gleichen Zeit für die CDU in den Kreistag, und auch 2019 in beide Gremien gewählt. Harald Niemann ist es zu verdanken, dass viele kommunalpolitische Verfehlungen aus diesen Jahren des früheren Bürgermeisters ans Tageslicht kamen.

Die Konsequenzen für sein mutiges Handeln waren gravierend für ihn persönlich und für seinen Betrieb. Nicht nur einmal musste er — bis zuletzt — ertragen, wie ihn Akteure im Spaichinger Kommunalpolitzirkus angriffen, die ihm weder in Integrität noch Intelligenz jemals das Wasser reichen konnten.

Herzensprojekt Weihnachtswelt

Am Offensichtlichsten zu spüren, was dieser Harald Niemann tief im Inneren war, war seit 2000 an Heiligabend. Stück für Stück wurde der Gartenbaubetrieb zu einem Weihnachtswunderland ausgebaut. Zahllose Lichter erleuchteten Bäume und Gebäude. An Heiligabend konnte nach den Bescherungen in den Familien kommen, wer wollte, bekam Essen und Trinken kostenlos.

Weil sich dabei alle Generationen und Schichten, jeglicher Herkunft und Position trafen, waren nicht nur die Familien, die gemeinsam kamen, umringt von dieser Weihnachtsfreude, sondern mittendrin auch diejenigen, die eigentlich niemanden hatten. Bei Niemanns hatten sie 200 Familienmitglieder an Heiligabend.

Und ganz wichtig: Es sollte keine Party sein, sondern Heiligabend zur Geburt Christi. Die schöne, große Krippe daher ganz prominent. Wer spendete, konnte das — und die Spenden wurden wieder zu Spenden.

Ein Heim für viele Tiere

Sein Haus und sein Betrieb waren auch Heim für viele Tiere. Die meisten waren aus schlechter Haltung beschlagnahmt, wie die Affen, für die er einen großen Käfig baute. Weit zu hören auch seine wunderschönen Aras, die ihn kannten und jeden Tag begrüßten. Und die vielen anderen Vögel, für die er eine riesige Voliere gebaut hatte.

Harald Niemann hatte seinen eigenen Kopf, man konnte vortrefflich und hitzig mit ihm streiten. In aller Freundschaft. Über Politik, über die Gesellschaft, den richtigen Weg für dieses und jenes. Seine Familie und seine Freunde gingen ihm über alles, er war dankbar um diese treuen Freunde und es traf ihn besonders, wenn er das Gefühl hatte, diese verraten ihn. Aber das geschah fast nie. Harald Niemann war ein treuer, loyaler Freund — und deshalb hat er treue, loyale Freunde.

Er hatte noch so viel vor

Harald Niemann freute sich so darauf, mit seinen Freunden, seinen Geschwistern, seiner Familie Zeit in seinem neuen Paradiesle, einem Garten bei den Fischteichen an der Prim — seinem Kindheitsspielplatz — zu verbringen; hatte in seiner unbändigen Energie noch so viel vor.

Er hinterlässt seine Frau Sonja und seine drei Töchter.