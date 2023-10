„Ich möchte den Traum von meinem Mann beibehalten. Dass es weiter geht.“ Sonja Niemann schaut über das Betriebsgelände, die Halle, die Fahrzeuge neben und hinter ihrem Haus.

Obwohl die kleinen Vögel in der Voliere hin und her hüpfen und bestens durch ihre Töchter weiter gepflegt werden; obwohl die drei farbenprächtigen Aras eng beieinander am Gitter der Freiluftanlage hängen, damit ihnen nur ja nichts entgeht; obwohl das Wasser des Naturteichs weiter plätschert: Dass Harald Niemann hier nicht herumwuselt, diskutiert, erzählt, seine Ideen entwickelt, hinterlässt auf dem ganzen Gelände den Eindruck von Verwaistheit.

Sie musste sich neu finden

Nach dem Tod ihres Mannes, mit dem sie rund um die Uhr gearbeitet und gelebt hatte, musste sich Sonja Niemann in einem schnell neu finden: Was geschieht mit dem gemeinsam betriebenen Gartenbaubetrieb?

Am 15. September ist Harald Niemann plötzlich im Alter von nur 56 Jahren an einem aggressiven Tumor nach sehr kurzer Krankheit gestorben. Der Stadt- und Kreisrat und gesellschaftlich überaus engagierte Spaichingen hat eine große Lücke gerissen und hunderte Trauergäste begleiteten ihn auf seinem letzten Weg.

Traum bleibt bestehen

„Harald Niemann Gartenbau“ ‐ so soll die Firma auch weiter heißen, hat Sonja Niemann beschlossen. Das Geschäft, das ihre Mann gegründet und in dem sie beide zusammen gearbeitet haben, das sein Traum gewesen war, soll bestehen bleiben.

Wenn es mal um einen kleinen Zuweg geht oder ähnliches, dann geht das schon. Sonja Niemann

Aber angepasst. Weniger Gartenbau als Gartenpflege und ein ganz neues Feld: Gräberpflege.

Denn kraftvoll große Steinbrocken herumfahren und aufsetzen, Pflastersteine tonnenweise verlegen, das könne sie nicht, sagt die 39-Jährige. „Wenn es mal um einen kleinen Zuweg geht oder ähnliches, dann geht das schon“, sagt sie, denn ab und zu kann sie auf die Hilfe ihres Schwagers Thomas Niemann zurückgreifen.

Kompost und Mulch zum selber Abholen

Der hilft zur Zeit auch, das Firmengelände so herzurichten, dass es ein weiteres Standbein geben wird ab dem kommenden Jahr: Gartenmaterialien wie Edelkompost oder Rindenmulch zum selber Verladen aus den großen Schütten.

Bis sie wisse, wie es angenommen werde, würde sie das flexibel per Handynummer vereinbaren. Es ergänze sich gut mit der Firma ihres geschätzten Nachbarn, der Firma Merkt, die Kiesel und andere Gartengestaltungsmaterialien bereithielten.

Gartenpflege wird zur Kernaufgabe

Gartenpflege war bisher schon ein kleinerer Teil der Arbeit des Niemann’schen Betriebs. Die Außenanlagen von mehreren Spaichinger Firmen hielt sie in Schuss, im Herbst wurden auch Privatgärten winterfest gemacht, Heckenschnitt übers Jahr und anderes. Das soll jetzt die Kernaufgabe werden, so Sonja Niemann.

Den Menschen die Sorge zu nehmen, das ist mir von Herzen wichtig. Sonja Niemann

Es gebe sicher auch viel ältere Menschen, die ihre Gärten nicht mehr selber bewirtschaften könnten.

Ganz nach oben gerutscht ist in ihren Gedanken jetzt aber eines: Gräber. Sie selbst besucht mit ihren Töchtern täglich das Grab ihres Mannes.

Hand in Hand

Sie habe viele ältere Pärchen Hand in Hand auf dem Friedhof gesehen. Beide schon etwas gebrechlich. Was ist, wenn einer von beiden gehen muss und der andere die Kraft nicht hat, das Grab zu gestalten und zu pflegen?

Oder was ist, wenn Kinder weit weg wohnen, die Gräber ihrer Eltern aber trotzdem liebevoll gestaltet wissen wollen? Was ist mit Verwandten, die zu besonderen Jahrestagen oder am Geburtstag einen lieben Gruß durch eine Gestaltung schicken wollen, aber es nicht selbst können?

„Den Menschen die Sorge zu nehmen, das ist mir von Herzen wichtig“, sagt Sonja Niemann. Und wie viel Herz in einem Grab liegen kann, das erlebt sie jeden Tag selbst.