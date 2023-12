Gymnasium Spaichingen lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Die Schüler des Gymnasiums Spaichingen laden für Donnerstag, 14. Dezember, zum Weihnachtsmarkt des Gymnasiums in die Aula ein. Zwischen 17.30 und 20 Uhr darf jeder, der möchte, weihnachtliche Stimmung erleben, Speisen und Getränke genießen und letzte Weihnachtsgeschenke kaufen.

Von Weihnachtsplätzchen, Flammkuchen und Crêpes, über Punsch und Kaltgetränke bis zu kleinen, aus Holz gefertigten Geschenken und anderen Deko-Artikeln ist alles dabei, was das Herz in der Weihnachtszeit erfreut. An einigen Ständen kann man auch selbst aktiv werden und etwa Pralinen herstellen, Weihnachtslieder singen oder ein Weihnachtsquiz lösen.

Zwischen 18.30 und 19 Uhr treten die Bigband und die Chöre des Gymnasiums auf. Wer in der Aula des Gymnasiums entspannen und schöne Stunden mit Freunden und Familie erleben möchte, ist dazu eingeladen. Ein Großteil des Erlöses der Speisen und Getränke wird an die Hilfsprojekte des Gymnasiums gespendet.