Großer Feuerwehreinsatz bei Automobilzulieferer

Nach einem Brand an einer Ölabsauganlage ist es am frühen Dienstagmorgen bei einem Unternehmen für Automobilzulieferungen im Dellinger Weg zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, löste kurz nach 1 Uhr eine Brandmeldeanlage aus, nachdem in der Firma eine Ölabsauganlage in Brand geraten war. Unter der Leitung von Christian Schmid rückte die Feuerwehr Spaichingen mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten zu dem gemeldeten Brand aus und brachten diesen schnell unter Kontrolle. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung musste das Firmengebäude erst durchlüftet werden, bevor es durch die Mitarbeitenden wieder betreten werden konnte. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Nach erster Schätzung entstand an der Absauganlage rund 10.000 Euro Sachschaden.