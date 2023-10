Als Spaichingen noch bei Österreich war, vor über 200 Jahren, trennte der Grenzstein die Spaichinger Gemarkung von der Gemarkung Aldingens ‐ und damit zwei verschiedene Länder. Am Donnerstag ist das historische Denkmal, das der Aldinger Timo Gessler 2021 gefunden hat, (wir haben mehrfach berichtet) im Stadtgarten hinter dem Gewerbemuseum aufgestellt worden. Damit ist dieser jetzt sogar Standort von zwei historischen Grenzmarkern.

Der Kreis Tuttlingen ist einer der „Drei-Länder-Kreise“, der Anteil an den drei einstigen Ländern hat, aus denen 1952 das heutige Bundesland Baden-Württemberg entstand: Baden, Württemberg und Hohenzollern. Aber davor, bis zur großen territorialen „Flurbereinigung“ Anfang des 19. Jahrhunderts war das Gebiet des heutigen Kreises noch viel kleinteiliger unter verschiedenen kleineren und größeren Herrschaften und Territorien aufgeteilt, erinnerte Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster bei der offiziellen Einweihung am Freitag.

Älteste Grenzsteine im Kreis

Davon zeugen noch heute zahlreiche historische Grenzsteine. Die ältesten stammen aus dem 16. Jahrhundert, wusste Kreisarchivar Schuster, der eine von 1583 steht zwischen Durchhausen und Talheim, der andere von 1584 in der Nähe des Hühnerhofs zwischen Tuttlingen und Liptingen.

Die Geschichte der Grenzsteine geht aber bis auf das alte Ägypten vor 5000 Jahren zurück, erinnerte in einer launigen Rede Bernhard Häck (Landshut) vom Bayerischen Landesdenkmalamt, der als Experte das Gutachten über den Spaichinger Stein geschrieben hatte. Ursprünglicher Zweck dieser ägyptischen Steine war vor allem die Steuerschätzung.

Grenzstein verrücken ist Urkundenfälschung

Noch heute sind historische Grenzsteine, sofern sie weiterhin bestehende Gemeindegrenzen markieren, nicht nur Denkmäler, sondern auch rechtsgültige Dokumente. Einen Grenzstein zu verschieben oder zu entfernen ist daher Urkundenfälschung, und auch der jetzt im Stadtgarten stehende Stein musste erst „entwidmet“ werden, bevor er an den neuen Standort gebracht werden konnte.

Künstler Frieder Preiß hat den Standfuß angebracht und den Stein mit einer schützenden Lackschicht versehen, die die Verwitterung abbremsen soll.

Der Stein hat eine Gesamthöhe von 1,03 Metern und ist 225 Kilogramm schwer. Der obere schmale Teil mit den Gravierungen ‐ vor allem die Jahreszahl 1725, das (umgedrehte) halbe Speichenrad aus dem Spaichinger Wappen und die Buchstaben SP für Spaichingen ‐ und Vertiefungen war einst der oberirdische „Kopf“ des Grenzsteins; der breitere, nach unten spitz zulaufende Teil lag einst als „Fuß“ unter der Erde und verankerte den Grenzstein.

Zeugen liegen unter dem Stein

Darunter waren sogenannte „Zeugen“ vergraben, die den ursprünglichen und damit rechtsgültigen Standort des Grenzsteins markierten ‐ in diesem Fall waren es Ziegel- und Glas-Bruchstücke sowie kleine Stücke Kohle. Bei Versuchen, den Grenzstein zu verrücken, hätten die fehlenden Zeugen darunter den Betrug entlarvt.

Ursprünglich stand der Grenzstein unmittelbar an der Hangkante des Staufelberges. Als der Stein 1725 aufgestellt wurde, markierte er nicht nur die Grenze zwischen zwei Gemeinden, sondern die Landesgrenze zwischen Württemberg (Aldingen) und Vorderöstererich (Spaichingen) und damit auch zwischen zwei Konfessionen. Doch hatte er da bereits eine Vorgeschichte, unter anderem als Teil eines Mühlsteins, hinter sich, wie das Gutachten von Bernhard Häck gezeigt hat.

Wo sich alte Straßen trafen

Der Stein stand an seinem ursprünglichen Standort auf dem Staufelberg am Wegesrand, dort wo ein ganzes Bündel von alten Hohlwegen und historischer Altstraßen aufeinander traf, die zum Teil bis in die Keltenzeit zurückgehen.

Was die genauen Umstände der Auffindung des Steines waren, bleibt unklar ‐ davon gäbe es bis zu sieben verschiedene Versionen, weiß das Gutachten.

Nicht nur der jetzt gesetzte Grenzstein weist auf Spaichingens einstige Grenzlage hin, sondern auch das Schild das schon seit vielen Jahren wenige Meter daneben im Stadtgarten steht ‐ aber selbst Heimatkenner Peter Schuhmacher erinnert sich nicht mehr an die genauen Umstände.

Grenze zwischen Ämtern Spaichingen und Rottweil

Diese Grenzmarkierung zwischen dem „Oberamt Spaichingen (Markung Schörzingen)“ und dem „Oberamt Rottweil (Markung Sonthof)“ erinnert an die Zeit, als es noch ein Oberamt Spaichingen gab (bis 1938), das bis hoch nach Schörzingen und Schömberg reichte. 1938 wurde das Oberamt (seit 1934: „Kreis Spaichingen“) aufgelöst und seine Gemeinden an die damaligen Landkreise Tuttlingen, Balingen und Rottweil verteilt.

Der idyllisch gelegene Sonthof bei Zepfenhan war bis Ende 2018 ein Landgasthof mit Gartenwirtschaft. Ursprünglich war es ein Gutshof, der seit 1516 zur Reichsabtei Rottenmünster gehörte. Nach der Säkularisation 1803 wurde der Sonthof zu einer württembergischen Staatsdomäne. Ab 1807/8 gehörte auch der Sonthof für ein paar Jahre zunächst zum württembergischen Oberamt Spaichingen. Doch Anno 1811 tauschte das Oberamt Spaichingen vom Oberamt Rottweil Aixheim gegen Dautmergen und Zepfenhan samt dem Sonthof ein.

Die Grenzmarkierung muss also nach 1811 entstanden sein. Vom Stil her stammt sie höchstwahrscheinlich aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert.