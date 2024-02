Gospelkonzert mit „Almost Heaven“

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen lädt zu einem Gospelkonzert am Samstag, 2. März, um 18 Uhr in ihre Kirche ein. Der Gospelchor „Almost heaven“ gab in den vergangenen Jahren bereits zwei Konzerte in der Kirche. Der Chor selber schreibt von einem für sie sehr berührenden Konzert, da es das allerletzte Konzert in dieser Zusammensetzung sein wird. Denn der 1998 durch seinen Leiter, KMD Sönke Wittnebel gegründete Chor, konzertiert zum letzten Mal unter seinem bisherigen Dirigenten. Der Chor begeistert seine Zuhörenden mehrmals im Jahr bei Konzerten oder in Gottesdiensten und hat viele Reisen - auch ins Ausland - unternommen. Die zirka 40 Sängerinnen und Sänger haben für ihr Spaichinger Abschlusskonzert einige ihrer vor allem „fetzigen Highlights“ ausgewählt. Konzertbesucher sind auch eingeladen, selber mitzusingen. Mit seinen festlichen Roben lehnt sich „Almost Heaven“ auch an die Tradition amerikanischer Gospelchöre an. Gerne lädt die Kirchengemeinde zu diesem Konzert ein und freut sich auf viele Besucher und eine volle Kirche, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, damit dem Chor keine Unkosten entstehen, die mit einem Bus anreisen werden.