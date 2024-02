Gospelchor „Almost Heaven“ singt in Spaichingen

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen lädt zu einem Gospelkonzert am Samstag, 2. März, um 18 Uhr in ihre Kirche ein. Der Gospelchor „Almost heaven“ hat in den vergangenen Jahren bereits zwei Konzerte in der Kirche.

Die zirka 40 Sängerinnen und Sänger haben für ihr Spaichinger Abschlusskonzert einige ihrer vor allem „fetzigen Highlights“ ausgewählt, heißt es in der Ankündigung. Konzertbesucher sind auch eingeladen, selber mitzusingen. Mit seinen festlichen Roben lehnt sich „Almost Heaven“ auch an die Tradition amerikanischer Gospelchöre an. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, damit dem Chor keine Unkosten durch die Anreise mit dem Bus entstehen.