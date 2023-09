Die Hagelkörner in Rietheim–Weilheim maßen mehr als fünf Zentimeter im Durchmesser, in Teilen Spaichingens sah es aus, als wäre der Winter eingebrochen, auf dem Heuberg liefen Keller voll und Straßen über — erneut ist am Dienstagnachmittag ein Unwetter über den Kreis Tuttlingen hinweggezogen. Die Schäden blieben jedoch in überschaubarem Ausmaß.

Betroffen war vor allem der nördliche Landkreis. Um die 70 Notrufe seien bei der Integrierten Leitstelle über die 112 eingegangen, sagt Kreisbrandmeister Andreas Narr, vorwiegend in Spaichingen, Aldingen, Denkingen, Gosheim und Mühlheim. Im Wesentlichen musste die Feuerwehr zu überfluteten Straßen ausrücken, Einlaufschächte waren mit Laub und Hagel verstopft. Etwa in Wehingen: Ein Kanaldeckel wurde nach oben gedrückt, die Straße wurde beschädigt, die Feuerwehr sperrte sie vorsorglich ab.

Wasser im Keller schwemmt Chlorbehälter auf

In der Spaichinger Rupert–Mayer–Schule lief das Wasser in den Keller und schwemmte dort Chlorbehälter auf. Die Feuerwehr Spaichingen untersuchte das Wasser mit Schutzanzügen. Es sei aber kein Chlor ausgetreten, sagt Narr.

Auch einige Windschutzscheiben mussten aufgrund des Wetters dran glauben. (Foto: privat )

Auf der Heubergstraße bei Gosheim kam es laut Polizei zu einem Unfall, bei dem sich ein 74–jähriger Autofahrer und seine ebenfalls 74 Jahre alte Beifahrerin verletzten. Der Mann war wegen Hagels von der Straße abgekommen und prallte frontal gegen eine Hauswand. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus, das Auto musste abgeschleppt werden.

Hagel schlägt Dachfenster ein

Auch andernorts machte sich der Hagel bemerkbar. In Mühlheim wurde die Feuerwehr zu zwei kaputten Dachfenstern gerufen, die abgedichtet werden mussten. Und: „Bei uns in Rietheim–Weilheim hat es gegen 16 Uhr alle Autos zusammengehagelt“, schreibt Leser Wolfgang Benz — auf einem Foto sieht man die Hagelkörner, groß wie Golfbälle, die in seinem Garten gelandet sind. Ähnlich beschreiben es Mitarbeiter der Firma Marquardt in Rietheim und Dürbheim.

Glück hat bei Hagelschäden, wer mindestens eine Teilkaskoversicherung besitzt. Versicherungsunternehmen raten, den Schaden möglichst schnell zu melden. Dabei sollten alle Beschädigungen präzise dokumentiert werden, empfiehlt der ADAC. Zeitpunkt des Hagelsturms, der exakte Ort, an dem sich das Fahrzeug während des Unwetters befand und Fotos, vor allem Nahaufnahmen von den Schäden, seien hilfreich.

Extrem warm für September

Für Wetterexperte Jürgen Hieber sind Unwetter wie diese nach dem Wetter der vergangenen Tage nichts Ungewöhnliches. Das Wetter an sich dagegen überrascht ihn schon: Zwölf Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad Celsius und sechs Hitzetage mit 30 Grad und mehr hat er gezählt. „Und das am Stück, sowas hat’s im September noch nicht gegeben“, meint er. Ganz vorbei mit dem sommerlichen Herbst ist es noch nicht. Zwar wird es die nächsten Tage etwas kühler, am Wochenende könnte es aber nochmal 25 Grad geben.