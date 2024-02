Gipsy Swing mit Quartett Manouche

Das Quartett Manouche mit Daniel Beurer (Sologitarre), Michael Lauenstein (Akkordeon), Fabian Huger (Pompe) und Peter Westhoff (Kontrabass) spielt am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr im Martin Luther-Haus in Spaichingen. Der Stil von Django Reinhardt beeinflusst bis heute Generationen von Musikern. Mit seinem raffinierten Sound prägte der unkonventionelle Gitarrist das Genre des Gipsy-Swing, oder auch Jazz Manouche, wie kaum ein anderer. Das Quartett Manouche spielt sowohl Stücke von Reinhardt als auch Musette, Jazz-Standards und Chansons. Mit kurzweiligen Anekdoten über das Leben und Wirken des begnadeten Komponisten und Instrumentalisten rundet Django-Kenner Daniel Beurer das Konzerterlebnis ab. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro, im Vorverkauf 13 Euro. Kartenvorverkauf bei Grimms Lesen & Genießen, Marktplatz 20 in Spaichingen (Tel.: 07424/9607379) und der VHS-Geschäftsstelle Spaichingen, Marktplatz 19/1 (Tel.: 07424/92171)