Spaichingen

GHV-Kurse Instagram für Einsteiger und Fortgeschrittene

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Wegen der aufkommenden Nachfrage bietet gibt der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) Spaichingen nochmals einen kleinen Einblick in die Welt von Instagram an. Lena Grimm erarbeitet mit den Teilnehmern an zwei Abenden, die individuell buchbar sind, ihren Instagram-Auftritt.