Die Geschäftsstellenleiterin der Spaichinger Volkshochschule, Catherine Müller, wird zum 2. April die VHS Spaichingen verlassen. Zum Abschluss ihrer Zeit in Spaichingen hat sie nun den Jahresbericht 2023 der VHS Spaichingen vorgelegt.

Catherine Müller, die Anfang 2022 die Leitung der VHS Spaichingen von Clemens Schmidlin übernommen hatte, wird künftig bei der VHS Villingen-Schwenningen, wo sie auch wohnt, das Sachgebiet Deutsch- und Integrationskurse leiten.

Spaichingen als „Durchgangsposten“

Bei der Diskussion im Gemeinderat, wo Müller jetzt ihren letzten Jahresbericht vorlegte, hatte Werner Reisbeck (Freie Wähler) „das Gefühl, dass die Geschäftsstelle Spaichingen irgendwie ein Durchgangsposten“ ist. Nachdem die langjährige Leiterin der VHS Spaichingen, Rose Kupferschmid-Medinger, 2012 in den Ruhestand gegangen war, hatte es in den vergangenen zwölf Jahren einige Wechsel in der Leitung gegeben. Allerdings hätten die schnellen Wechsel in der Führung in den vergangenen Jahren „vollkommen unterschiedliche Gründe“ gehabt, so Müller, zum Teil private.

Insgesamt, so Catherine Müller, wünsche sie sich „mehr Verwaltungsunterstützung“ bei der Leitung der VHS Spaichingen. Ihre Stelle als Geschäftsstellenleiterin sei eine 75-Prozent-Stelle, dazu komme eine 55-Prozent-Verwaltungsstelle, was dazu führe, dass die Leitung sehr viele administrative Aufgaben übernehmen müsse.

Wieder früheres Niveau erreicht

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Kurse an der VHS Spaichingen mit 6060 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten erstmals fast wieder das Niveau von 6173 Unterrichtseinheiten im Jahr 2017 erreicht. Damit habe Catherine Müller „die VHS Spaichingen aus der Senke heraus manövriert“, wie Bürgermeister Markus Hugger es formulierte. Im Jahr 2023 gabe es insgesamt 179 Kurse (Vorjahr 142) und 54 Einzelveranstaltungen (Vorjahr 32) mit insgesamt 1868 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Vorjahr 1406). 32 Deutsch-Integrationskursmodule mit 3200 Unterrichtseinheiten und 14 allgemeine Deutsch-Sprachkurse fanden statt.

63 Kurse mit 1052 Unterrichtseinheiten und 556 Teilnehmenden entfielen auf den Bericht Gesundheit, 32 Kurse mit 347 Unterrichtseinheiten und 278 Teilnehmenden auf den Bereich Kultur/Gestalten.

Leitung ist ausgeschrieben

Die Leitung der Geschäftsstelle ist derzeit ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung bleiben aber die derzeitigen Öffnungszeiten.

Im Januar dieses Jahres hatte Esther Engelking die Fachbereichsleitung für die Integrationskurse in Spaichingen übernommen. Außerdem steht 2024 der Umzug der VHS in neue Räumlichkeiten in der Hauptstraße an. Hier liefen derzeit noch „Sondierungs- und Abstimmungsgespräche“, so Bürgermeister Hugger.