Knall! Ein Leckerli. Knall! Noch ein Leckerli. Ein Hund, der bei Giuseppe Santo lebt, kann sich wenigstens auf etwas freuen, wenn sich ein Menschenjahr wieder mal seinem Ende zuneigt. Für viele andere dagegen ist die Silvesternacht ein traumatisches Erlebnis. Die vielen grellen Lichter, der Geruch nach Rauch und vor allem das laute Knallen, das die Menschen zum Jahresabschluss so gerne erzeugen, sind für die Tiere oft zu viel.

Giuseppe Santo ist Vorsitzender der „Hundefreunde Spaichingen.“ Der Verein hilft Spaichinger Hundebesitzern bei der Erziehung ihrer Schützlinge. Santo hat eine Methode gefunden, die seinen Hunden helfen soll, die Nacht zu überstehen.

Leckerli gegen die Angst

Jedes Mal, wenn es draußen knallt, gibt es ein Leckerli. Das Geheimnis bei dieser Methode heißt Konditionierung. Der Reiz - in diesem Fall der laute Knall - soll mit etwas Positivem verknüpft werden - das Leckerli. Für seine beiden holländischen Schäferhunde Nox und Arnuk funktioniere das gut, sagt Santo.

Das Wichtigste sei aber, etwas bestimmtes nicht zu tun: Dem eigenen Tier gut zuzureden um ihm die Angst vor dem Knall zu nehmen. „Der Impuls ist natürlich menschlich“, sagt Santo, „man erreicht aber meistens das Gegenteil.“ Der Hund werde durch die Reaktion nur in seiner Angst bestärkt.

Diese Angst äußere sich auf verschiedene Weise, sagt Santo. „Manche Hunde zittern, andere verkriechen sich unter Möbeln und manche gehen auch nach vorne, fangen an, aggressiv zu bellen.“ Wie genau ein Hund reagiert, sei unterschiedlich, sagt Santo, es komme immer auf den Hund an. Der Grund für die Reaktion ist der gleiche: „Sie verstehen nicht, woher das Knallen kommt.“

Hundehalter suchen die Stille

Andere Hundehalter suchen mit ihren Tieren über den Jahreswechsel lieber das Weite - im wahrsten Sinne des Wortes. Möglichst weit weg von der Knallerei, lautet die Devise.

Eine Hundebesitzerin aus dem Raum Spaichingen - sie möchte ihren Namen lieber nicht veröffentlicht sehen, da sie zu dem Thema schon mal in den sozialen Medien angefeindet wurde - fährt mit ihrem Mann und ihren zwei Hunden schon seit mehreren Jahren über Silvester an ein ruhiges Örtchen, wo es besinnlicher zugeht. An die Nordsee oder im Schwarzwald. Einen zu finden, werde allerdings jedes Jahr schwerer, sagt sie. Die besten Zimmer seien oft schon ein Jahr zuvor ausgebucht.

Hunde am Flughafen

Deswegen müssen viele kreativ werden, berichtet die Hundebesitzerin. Flughafenhotels seien ein beliebter Zufluchtsort. Der Vorteil: An Flughäfen ist das Böllern auch an Silvester verboten und der Fluglärm halte sich zu dieser Zeit ebenfalls in Grenzen.

Und tatsächlich, ein Hotel am Stuttgarter Flughafen, kaum 300 Meter von der Landebahn entfernt, bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass es an Silvester ungewöhnlich viele vierbeinige Gäste habe. Mit den wenigen Geschäftsleuten, die den Jahreswechsel weniger freiwillig am Flughafen verbringen, verstünden die Hunde sich prima.

Wer sich als Hundehalter kein teures Hotelzimmer leisten kann oder will, schnappt sich stattdessen den Autoschlüssel und fährt für ein paar Stunden auf die Autobahn. Das rät zumindest eine Nutzerin in einer der vielen Facebook-Gruppen, die es zu dem Thema gibt: „Einen Rastplatz aussuchen, der weit weg von irgendwelchen Ortschaften ist und da dann mit Hund im Auto einfach chillen.“

Alkohol kein Wundermittel

Denen, die mit ihren Tieren über Silvester zuhause bleiben wollen oder müssen, empfiehlt der bekannte Hundetrainer Martin Rütter auf seiner Website tatsächlich Alkohol. „Alkohol“, schreibt er, „ist natürlich - wie wir fast alle wissen - ein recht potentes Sedativum mit angstlösender Wirkung.“ Hunde würden vor allem Eierlikör mögen und in der richtigen Dosierung - das ist sehr wichtig - könne Alkohol beträchtlich helfen.

Giuseppe Santo, der Hundefreund aus Spaichingen, hält davon nichts. Es gebe viel bessere Wege, Hunden die Angst vor dem Feuerwerk zu ersparen. Welche das sind, hänge vom Hund ab.

Keine pauschale Lösung gegen das Hundeleiden

Eine Familie, neu in Spaichingen mit einem kleinen schwarzen Hund, sei mal zu ihm gekommen. Ihr Hund sei an Silvester immer so verängstigt und verkrieche sich in stillen Ecken. Die Ratschläge aus ihren drei Büchern von Martin Rütter zu Hunden an Silvester hätten nichts gebracht. „Ich habe nur gelächelt und gesagt, dass ich solche Bücher nicht lese“, erzählt Santo.

Das bedeute nicht zwingend, dass die Bücher schlecht seien. Es sei nur so, dass auch die besten Hundetrainer ihr Wissen durch Erfahrungen mit den ihnen anvertrauten Hunden hätten. Diese haben oft andere Bedürfnisse, andere Züge wie die ihrer Leser. Sein Punkt ist: „Es gibt nicht die eine pauschale Lösung. Denn jedes Lebewesen - auch der Mensch - ist geprägt von seinen Erlebnissen.“ Deswegen reagiere jeder Hund verschieden auf die Reize seiner Umwelt.

Die Tipps aus Hundeliteratur können funktionieren, sagt Santo. Doch wenn nicht, dann müsse man sich an die eigenen Hunde anpassen und das gelinge nicht allen Lesern solcher Bücher. Diese würden ja gerade deshalb zur Literatur greifen, weil sie noch nicht viel Erfahrung hätten

Der kleine schwarze Hund der Spaichinger Zugezogenen sei inzwischen viel mutiger an Silvester, erzählt Santo. „Die Familie hat verstanden, dass man nicht auf den Hund reagieren darf, wenn er eine Reaktion auf den Lärm an Silvester zeigt.“ Seine Methode mit den Leckerli habe auch angeschlagen.

Außerdem habe die Familie ihr Tier an das Knallen gewöhnt, indem sie auch im Rest des Jahres laute Geräusche, wie das Knallen eines Mülleimerdeckels, in den Hundealltag mit eingebaut habe. Auch hier mahnt Santo: Nicht auf die Reaktion des Hundes eingehen.

Gefährliche Böllerüberreste

Obwohl Giuseppe Santo einen Weg gefunden hat, wie er seinen Hunden das Leben an Silvester erleichtern kann, sieht er keinen Sinn im Böllern: Ein privates Böllerverbot „würde ich begrüßen.“ „Zwei Schüsse aus dem Jagdgewehr.“ So habe er früher mit seinem Vater das neue Jahr begrüßt. Das genüge.

Denn auch an den ersten Tagen des Jahres sei erhöhte Aufmerksamkeit bei Hundebesitzern geboten. Am Müll aus der Neujahrsnacht, vor allem an den Stöcken der Feuerwerksraketen, könnten sich Hunde verletzen, sagt Santo. Der Hundefreund beobachte außerdem, dass in Spaichingen mehr Hunde in der Zeit nach Silvester abhauten als sonst.

Dass ihnen nach dem Jahreswechsel aber mehr Tiere zulaufen, hat Denise Weinmann nicht beobachtet. Sie ist Schriftführerin beim Tierheim in Spaichingen. Allerdings hätten sie bei sich auch nicht so viele Hunde, sondern vor allem Katzen. Sie reagierten auf den Lärm nicht so empfindlich.

Trotzdem kenne sie das Problem auch bei Katzen und anderen Tieren, sagt Weinmann. Die Wände im Tierheim seien aber recht gut schallgeschützt. Eigentlich, um die Nachbarn vor dem Tierlärm zu schützen. An Silvester funktioniere der Schutz aber auch umgekehrt.