Gemeinderat stimmt für Photovoltaik–Anlage am Freibad

Mit der Enthaltung von Leo Grimm (FDP) stimmte der Rat am Montagabend für eine Photovoltaik–Anlage beim Freibad. Die möchte die Firma VHW über dem Ausweichparkplatz bauen, mit einer Größe von 0,4 Hektar, wie Axel Philipp vom Büro Gfrörer sagte. Das Gelände sei als Kampfmittelverdachtsfläche eingestuft, man habe also bis in eine Tiefe von fünf Metern sondiert, aber nichts gefunden.

Leo Grimm sagte, hier würde Grün geopfert, es gebe doch auf dem eigentlichen Freibadparkplatz und dem der Firma VHW genug Platz für solche PV–Dächer. Zudem habe Spaichingen genug Dächer von Gebäuden „wo nichts drauf ist.“ Hier zeigte sich Alexander Efinger (Grüne) erstaunt, das Gelände sei doch jetzt schon geschottert, da ernte kein Landwirt mehr etwas, „ich bin überrascht, dass Herr Grimm das jetzt als wertvolle Grünfläche darstellt“.

Stefan Villing (CDU) fand, es sei sinnvoll, diese Fläche so zu nutzen, bei den anderen Parkplätzen gebe es zu viel Verschattung, und Richard Wagner (FWV) fand die Pläne eine „lobenswerte Initiative“. Die Firma VHW mache so viel Photovoltaik wie möglich. „Man sollte froh sein über diese dezentrale Stromversorgung.“ Solche Solardächer auch auf anderen städtischen Parkplätzen fände Walter Thesz (SPD) gut.

Einigkeit gab es beim Bebauungsplan „Gesundheitszentrum“, den ebenfalls Axel Philipp vom Büro Gfrörer vorstellte. Hier soll ein medizinisch–pflegerisches Zentrum entstehen und anschließend der nördliche Teil des bisherigen Krankenhausgebäudes abgerissen werden. Laut Bebauungsplan wird das Gelände jetzt zum „Sondergebiet Gesundheit“ und damit nutzbar für freiberuflich und gewerblich heilkundliche Betätigungen. Vorgesehen ist auch Platz für eine Caféteria oder Mensa in den Gebäuden, Wohnnutzung im Obergeschoss und die Begrünung der Dächer. Kleine Probleme könnte es mit den Parkplätzen geben, sagte Philipp, deshalb werde erwogen, diese von 22 bis 6 Uhr zu sperren.