Gemeinderat Spaichingen tagt am Montag

Am Montag, 18. März, findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen die Bekanntgaben der in nicht öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse; Rückblick Jahresbericht 2023 - Volkshochschule; Vergabe bituminöser Arbeiten in verschiedenen Ortsstraßen; Vergabe der Arbeiten für die Straßen- und Gehwegunterhaltung für das Jahr 2024; Beschaffung eines Löschtruppenfahrzeuges LF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen - Auftragsvergabe für Los II (Beladung); Bekanntgaben und Anfragen.