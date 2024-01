Gemeinderat lädt zur Bergsitzung ein

(sz) - Zur traditionellen „Bergsitzung“ des Gemeinderats in der Gaststätte auf dem Dreifaltigkeitsberg am Montag, 15. Januar, ab 18 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Traditionell findet die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr auf dem Dreifaltigkeitsberg statt. Die Fraktionen werden darin in ihren Reden zum Jahresbeginn den Haushalt 2024 und die allgemeine Lage der Stadt Spaichingen aus ihrer Sicht bewerten. Danach werden Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 verabschiedet. Es folgt der Jahresbericht der Feuerwehr Spaichingen für das Jahr 2023. Die Jahresberichte weiterer Spaichinger Institutionen werden diesmal nicht im Rahmen der Bergsitzung, sondern Stück für Stück je einzeln in weiteren Gemeinderatssitzungen vorgetragen.