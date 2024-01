Gemeinderat berät zum Angergarten

Unter anderem um den Angergarten wird es in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 29. Januar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses gehen. Nach der Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse wird der Gemeinderat den Jahresbericht 2023 des Freibads entgegennehmen. Dann wird er die Teilfortschreibungen im Regionalplan zu Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaik beraten, bevor es um die Umsetzung der Freiflächenplanung für den Angergarten hinter dem neuen Hotel „Q“ geht.

Außerdem geht es um einen Förderantrag für eine Erweiterung der Schillerschule im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung. Weiter stehen die Formalitäten für die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni auf der Tagesordnung, der Spendenbericht sowie die Ergebnisse der Ausschreibung für Briefdienstleistungen der Stadtverwaltungen. Bevor es dann an die Bekanntgaben und Anfragen geht, wird sich der Gemeinderat mit dem Ansinnen der Stadt Tuttlingen auseinandersetzen, sich an den Kosten der Sanierung der Tuttlinger Gymnasien zu beteiligen.