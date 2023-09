Ganz offenbar sind auch einige Eltern und Großeltern bei der Bürger–Fahrrad–Rundfahrt der Stadt dabei gewesen: Als Stadtbaumeister Benedikt Schmid Erläuterungen an der Kreuzung Schuraer Straße/Im Grund dazu gab, dass es dort künftig einen Kreisverkehr mit vorfahrtsberechtigten Fahrradspuren geben würde, gab es lebhafte Zustimmung. Und ein weiteres Thema regte zu Debatten an, allerdings später im Ratssaal: der geplante „Angergarten“ hinter dem jüngst eröffneten Hotel „Das Q“.

Dieser Garten soll als öffentlicher, innerstädtischer Grünbereich genutzt werden. Aber von der ursprünglichen Idee sind die jetzigen Pläne nach Meinung mancher Gemeinderäte inzwischen weit entfernt.

Tödlicher Unfall beweist Gefahr an der Kreuzung

Der schlimmste Unfall an der Kreuzung Schuraer Straße /Im Grund ereignete sich am 25. Februar 2021. Wegen der tief stehenden Sonne übersah eine Autofahrerin, die Richtung Trossingen unterwegs war, das „Rot“ der Ampel und rammte zwei neun– und elfjährige Mädchen, die korrekt bei „Grün“ über die Straße gingen.

Die neunjährige Michelle starb wenige Tage später. Noch heute erinnert ein herzförmiger Stein an die Kleine.

Schüler nehmen diese Route

Dass an dieser Stelle etwas gemacht werden muss, das leuchtete beim Vor–Ort–Termin jedem ein. Denn, wie Stadtbaumeister Schmid sagte, alle Schülerinnen und Schüler Spaichingens plus die Fahrradfahrer, die das Freibad besuchen, nehmen diese Route von der Innenstadt zu den Sportanlagen am Stadion oder zum Freibad.

Es ist höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. Heinrich Staudenmayer (FW)

Dass die Kreuzung überhaupt so groß und gefährlich ist, liegt daran, dass sie einmal als mögliche Passage für die Umgehungsstraße gebaut wurde, so Schmid. Schlecht auch, dass die Topografie es gerade Kindern erschwert, sicher zu fahren, weil es den Berg hochgeht.

Sichere Fahrradspuren geplant

Die Straße ist durch einen sehr hohen Bordstein begrenzt, der das Auf–der–Straße–Radeln zusätzlich erschwert. Also fahren die Schüler, auch wenn sie älter als zehn Jahre sind, oft auf dem Gehweg; obwohl sie das nicht dürfen.

Das soll mit dem neuen Konzept auch erlaubt sein. Der Kreisel an der Kreuzung soll eine Fahrradspur mit sicheren Furten bekommen, auf der die Radler Vorfahrt haben. Weiter Richtung Freibad geht es dann im Rad–Gegenverkehr auf dem breiten Fußweg.

Kosten: zwei Millionen

Weiter nach unten in die Stadt geht es dann aus dem Kreisel raus auf einem Schutzstreifen. Diesen dürfen motorisierte Fahrzeuge benutzen, wenn keine Räder unterwegs sind. Aber wenn doch, funktioniert es trotzdem, weil die Geschwindigkeit der Radler bergab höher ist und daher Autos auch hinterherfahren können.

Das auf zwei Millionen Euro geschätzte Projekt soll zu je 25 Prozent von Landkreis und Stadt und zu 50 Prozent von Land und Bund gefördert werden.

Was wird aus dem Angergarten?

Leicht war es nach der Radtour für die wenigen verbliebenen interessierte Zuhörer nicht, dem zu folgen, was dann zum geplanten Angergarten hinter dem Hotel das Q jetzt besprochen wurde. Denn ganz offensichtlich war einiges — die Liste der nicht abrufbaren Vorlagen beweist es — immer wieder hinter verschlossenen Türen besprochen worden.

Am Montag also sollten die Räte die Planungen an ein nach Ausschreibung ausgesuchtes Büro vergeben. Der FW-/FDP-/SPD–Block an der einen Seite des Ratstisch–Rundes stellte das ganze Projekt infrage. Der Vertagungsantrag der FDP wurde aber bei sechs Ja–Stimmen abgelehnt.

Manche Räte befürchten „Rummelplatz“

Walter Thesz (SPD) hatte argumentiert, dass die jetzigen Skizzen und Vorstellungen (von denen keine zu sehen war) nichts mehr mit der ursprünglichen Planung zu tun habe. Heinrich Staudenmayer (FW) behauptete, jetzt sei alles sogar komplett eingezäunt und es gebe auch nicht den versprochenen Biergarten. „Es ist höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen“. Es würde nur ein Rummelplatz und bringe der Bevölkerung nichts. Stattdessen sollte man die vorhandenen Spielplätze sanieren.

Stefan Villing (CDU) gestand zu, dass die Planungen wegen der zwischenzeitlichen Entwicklungen anders geworden sind.

Vieles ist anders gelaufen, als ursprünglich geplant

Nach dem versehentlichen Abholzen der alten Obstbäume wurde die ursprünglich links des Hotels geplante Zufahrt zu den Parkplätzen rechts gepflastert, die Parkplätze vermehrt und dort rechts angelegt, hat sich das Gelände nochmal durch Zukauf eines Schuppens vergrößert, der Biergarten auf das ebenerdige Gelände beschränkt.

Das Pferd ist tot, wie lange sollen wir es noch reiten? Leo Grimm (FDP)

Trotzdem, so Villing, habe die Fläche das Zeug zu einem schönen Garten für die Bevölkerung zu werden. Man solle eine professionelle Planung machen lassen. Und die „überzeugt oder sie überzeugt nicht“.

Leo Grimm (FDP), sagte, dass sich viele auf eine neue Wirtschaft gefreut hätten. Allerdings war immer nur von einem Biergarten die Rede gewesen. Jetzt ist im Gespräch, saisonal einen Kiosk bereitzustellen. Eine weitere Grundstücksfläche mit Schuppen sei aber nie Bestandteil der Überlegungen gewesen. „Das Pferd ist tot, wie lange sollen wir es noch reiten?“

Unglücklich über große Pflasterfläche

Zdenko Merkt (fraktionslos) sagte, auch er sei nicht glücklich über die massive Parkfläche und hätte es für vernünftiger angesehen, die Parkplätze an der Hauptstraße, die meist leer stehen, für das Hotel umzuwidmen. Das Projekt aber abzublasen, würde er für falsch halten.

Stadtbaumeister Benedikt Schmid verwies nachdrücklich darauf, dass der Gemeinderat an allen Veränderungsschritten beteiligt gewesen sei. Die Planungskosten von 57000 Euro seien dem geschuldet, dass diese bis zur Ausführung ausgeschrieben seien.

Zuschüsse für Kindergarten aus Sanierungsprogramm

Im Übrigen sei die Fläche — 1500 Quadratmeter — im Sanierungsgebiet und würde bis zu 60 Prozent bezuschusst. Was die anderen Spielplätze angehe, so würde etwa nächstes Jahr der Marienplatz mit ELR–Mitteln saniert.

Als Kompromiss schlug Bürgermeisterstellvertreter Werner Reisbeck die Planung bis Phase vier zu beauftragen vor. Dann könne der Gemeinderat immer noch sehen, ob der neue Angergarten das zu werden verspricht, was von Anfang an gedacht war: eine innerstädtische Spiel– und Erholungsfläche für alle Generationen.

Information am Rande der Sitzung: Das Freibad soll bis 1. Oktober geöffnet bleiben. Nur wenn es Ende September richtig schlechtes Wetter ist, wird früher dichtgemacht, so Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck.