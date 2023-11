Spaichingen

Gedenkveranstaltung im Martin-Luther-Haus erinnert an die Reichspogromnacht

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Eine Gedenkveranstaltung der Initiative KZ-Gedenken in Zusammenarbeit mit den Kirchen findet am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus am Marktplatz in Spaichingen statt.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 14:59 Von: sz