Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Spaichingen

Bürgermeister Markus Hugger lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Spaichingen dazu ein, an der Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags teilzunehmen. Sie findet am Sonntag, 19. November, um 11.30 Uhr an der Friedhofshalle statt. Die Stadtkapelle umrahmt die Feierstunde mit anschließender Kranzniederlegung am Gefallenendenkmal sowie am KZ-Ehrenmal.