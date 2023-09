Gartenhütte in Gosheim brennt

In einer Kleingartenanlage in Gosheim brannte am Dienstagnachmittag eine Gartenhütte (Foto: Angela Hermle). Die Feuerwehr- und Polizeieinsatzkräft rückten gegen 14.15 Uhr nach Gosheim in die Straße „Auf der Au“ aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Dafür wurde vom Käsbrunnen eine Schlauchleitung gelegt. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Bubsheim mit dem TLF 4000 alarmiert, um für ausreichend Wasser an der Einsatzstelle zu sorgen. Über die mögliche Brandursache konnten die Helfer noch keine Angaben machen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 4500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen.