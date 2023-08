Garage in Spaichinger Wohngebiet brennt

In der Nacht zum Dienstag hat eine Garage in einem Spaichinger Wohngebiet gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Person hat am Brandort nach Angaben der Feuerwehr leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 0.40 Uhr wurde der integrierten Leitstelle Tuttlingen über den Notruf 112 ein Garagenbrand in einem Spaichinger Wohngebiet gemeldet, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Umgehend machte sich daraufhin der Löschzug der Spaichinger Feuerwehr auf den Weg zur Einsatzstelle.

Am Einsatzort begab sich ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude um die Brandbekämpfung einzuleiten. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Dachgeschoss der Garage auf eine eventuelle Brandausbreitung. Zügig konnte „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden. Abschließend untersuchte ein Trupp mit der Wärmebildkamera noch zur Kontrolle die Brandstelle. Nach anderthalb Stunden konnten die Einsatzkräfte zum Gerätehaus zurückkehren, berichtet die Feuerwehr.

Die verletzte Person wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren in der Nacht neben der Feuerwehr Spaichingen, die mit einem Löschzug und 23 Feuerwehrleuten ausrückte, auch der DRK Rettungsdienst, die Schnelleinsatzgruppe des DRK sowie die Polizei.

Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.