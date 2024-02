Schon jetzt erfüllt die Stadt Spaichingen für ihre Schillerschule die Vorgaben zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen, die ab dem Schuljahr 2026/27 rechtsverbindlich sein soll. Aber nur, weil der Bedarf jetzt noch gedeckt werden kann.

Sollte dieser zunehmen, hätten ab dem übernächsten Schuljahr die Eltern der Erstklässler, ein Jahr später der Zweit-, nochmal später der Dritt- und schließlich 2029/30 auch die Viertklässler das Recht, diesen einzuklagen. Der Gemeinderat hat jetzt erst einmal grünes Licht für einen Zuschussantrag für eine bauliche Erweiterung beziehungsweise einen Neubau für die Zwecke der Betreuung gegeben. Aber viele Fragen sind noch längst nicht geklärt.

Verpflichtung oder Angebot

Vor allem die Frage, ob die Schillerschule zur Ganztagesschule werden soll mit verpflichtendem Ganztagsbesuch - dann wäre dies im Rahmen der schulischen Bildung und würde die Eltern nichts kosten. So wie seit vielen Jahren bei der Gemeinschaftsschule Aldingen zu beobachten.

Oder es bleibt beim Angebot an die Eltern, das sie annehmen können oder auch nicht. Dann aber muss diese Betreuung bezahlt werden.

Seit Januar gibt es auch Mittagessen

Die verlässliche Grundschule, in der die Randzeiten morgens und mittags an die Bedürfnisse von halbtags arbeitenden Eltern angepasst sind, gibt es schon lange. Außerdem, so berichtete Fachbereichsleiterin Heike Marquart, gebe es seit Anfang Januar auch an der Schillerschule ein Mittagessen.

Die private Rupert-Mayer-Schule hat bereits Ganztagsangebote für die Real-und Werkrealschule, in der Grundschule die offene Form der Ganztagsschule und auch eine Mensa seit 2007. Sie ist - weil privat - von der neuen Gesetzgebung nicht betroffen.

Schillerschule platzt aus allen Nähten

Momentan findet die Nachmittagsbetreuung an der Schillerschule in zwei kleinen Räumen statt, „sie platzt aus allen Nähten“. Dazu kommt, dass die Schülerzahlen so gestiegen sind, dass die Schule womöglich vierzügig gefahren werden muss, so Magdalena Haller.

Das bedeutet, die Stadt komme um Aufstocken oder Neu- beziehungsweise Anbauen im Bereich der Schule, eventuell des Bolzplatzes nicht herum. Weil die beiden jetzt genutzten Räume eigentlich für die aus allen Nähten platzende Baldenbergschule gebraucht würden.

Abstimmung mit Landratsamt muss sein

Es haben verschiedene Gespräche stattgefunden, unter anderem mit dem Landkreis und am Mittwoch in der Regionalkonferenz, wo Dominique Drechsel und Linda Hüttenberger teilgenommen haben. Denn Adressat des Rechtsanspruchs sind die Träger der Jugendhilfe, also das Landratsamts, sodass hier eine Abstimmung sein muss.

Der Beschluss des Gemeinderats, auch in eine bauliche Planung einzusteigen, ist nötig, weil die entsprechenden Förderanträge - 70 Prozent der Investitionskosten - schon ab dem 15. März gestellt werden können, und dann gilt: Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst. Zum 15. März sollten also zwei bis drei Planungsvarianten eingereicht werden können.

Darum wächst der Bedarf an Betreuung

Aber braucht Spaichingen überhaupt diese Kapazitäten? Ja, die Zahlen zeigen erstens: Die Schillerschule wächst insgesamt und der Bedarf an mehr Betreuung auch.

Der Grund: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Arbeitgeber quer durch alle Branchen stöhnen ob des Arbeitskräftemangels.

Zahlen zeigen Trend

Indikatoren für diesen Trend sind die Zahlen, die Dominique Drechsel im Gemeinderat vorlegte: Zum 1. April 2023 nahmen 15 Kinder die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung an, zum 1. Januar 2024 waren es 63 Kinder, davon bis 13 Uhr 45 und bis 16.30 Uhr 16.

Auch der Bedarf der Ferienbetreuung, obwohl nur von 7.30 bis 13 Uhr, steigt. Dass in Zukunft die Bedarfe an Tagesbetreuung auch in die Grundschule „reinwachsen“ werden, legen auch die Zahlen der Kitas nahe: 207 Kinder über drei werden bis 13 Uhr betreut und 287 bis 16 Uhr.

Großer Bedarf in Deutschland

Die Zahlen im Land bilden dies genauso ab: Bereits jetzt sind 57 Prozent der Grundschulkinder in Betreuungsangeboten, 64 Prozent der Eltern in ganz Deutschland geben laut Bundesregierung an, einen Ganztagsbedarf für ihre Grundschulkinder zu haben.

Was umgerechnet für die Schillerschule bedeutet: 218 Kinder müssen mindestens für einen einklagbaren Rechtsanspruch einberechnet werden.

Warum für die Betreuung nun extra gebaut werden muss, leuchtete Gemeinderat Walter Thesz nicht so ganz ein: Die Kinder seien ja jetzt schon in der Schule und vermehrten sich wegen der Betreuung nicht.

Argument Datenschutz

Linda Hüttenberger sagte , dass der Bedarf bei Betreuung ganz anders sei und aus der Schule sei auch das Argument gekommen, dass es auch aus Datenschutzgründen nicht gehe, weil etwa die Erstklässler ihre Fotos und Daten an den Wänden kleben hätten.

Der Sprecher des Kultusministerium sagte dazu auf unsere Anfrage, dass es viele Schulen gebe, die ihre Räume für Unterricht und Ganztagsschule nutzten. Fotos könnten dazu abgehängt oder Klassenbücher eingeschlossen werden, um dem Datenschutz entgegen zu kommen.

Nicht acht Stunden im selben Raum

Doch dies sei nicht das Hauptargument dafür, Schulräume nicht auch für Betreuungsangebote zu nutzen, sagt Dominique Drechsel auf unsere Rückfrage. Sondern die Schüler sollen ja nicht acht Stunden im selben Raum bleiben, die Anordnung der Ausstattung sei unterschiedlich, ob für Unterricht oder Betreuung.

Außerdem brauche auch die Baldenbergschule - für die allerdings der Rechtsanspruch noch nicht zieht - die Räume selber. Langfristig solle eine Mensa angestrebt werden, in der alle essen könne, auch die Baldenbergschüler.

Schwierig sei die Planung aber schon, weil die dazugehörige Verwaltungsvorschrift noch nicht veröffentlicht sei, das hätten auch andere Kommunen bei der Regionalkonferenz beklagt, so Drechsel.

Bedarf der Eltern entscheidet

Einig sei man sich aber auf allen Ebenen: Wenn es um die Frage von kostenlos und bindend oder kostenpflichtig und offen bei der Ganztagsbetreuung gehe, dann werde man sich am Bedarf der Eltern orientieren. „Dazu werden wir sicher eine Umfrage machen“, so Drechsel.