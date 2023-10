Wenn es nach Ulrike Schmieder gehen würde, dann müssten die Planer der Deutschen Bahn erst einmal selber einige Male ‐ sagen wir, von Spaichingen nach Stuttgart ‐ pendeln. Und spätestens nach dem zweiten Mal, wenn eine Strecke zwischen vier und fünf Stunden kosten würde, wären die Planungen anders. Da ist sie sich sicher.

Als die Bahn ankündigte, sie werde die baubedingten Unterbrechungen bis 23. November verlängern ‐ da riss der Spaichingerin der Geduldsfaden.

Welcher Arbeitgeber duldet dies auf Dauer klaglos? Ulrike Schmieder

„Ich frage Sie alle: Wer der Verantwortlichen für die Maßnahmen hat wohl jemals annähernd sechs Monate solche Arbeitswege auf sich nehmen müssen? Welcher Arbeitgeber duldet dies auf Dauer klaglos?“ Denn klar sei auch, dass Besprechungen und Termine auf diese Weise zu einer heiklen Angelegenheit würden.

Verständnisvolle Vorgesetzte ‐ zum Glück

Schmieder arbeitet in einem Stuttgarter Ministerium und pendelt seit 15 Jahren. Inzwischen habe sie das Pendeln auf ein Mal pro Woche reduziert. Zum Glück habe sie verständnisvolle Vorgesetzte. Aber ganz zuhause im Homeoffice zu bleiben bedeute auch, nicht mehr alles mitzubekommen, die Kollegen nicht mehr zu treffen ‐ es ist also keine Alternative.

Nicht immer warten die Busse des Schienenersatzverkehrs - und fahren dann auch mal leer. (Foto: Moni Marcel )

Seit Juni geht es so, dass die Strecken, an denen gebaut wird, durch verschiedene Lösungen aufgefangen wird. Durch Busse zwischen Rottweil und Böblingen und anschließender S-Bahn-Nutzung; während der zusätzlichen Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Vaihingen und dem Hauptbahnhof mit alten Pendelzügen inzwischen mit Bussen zwischen Rottweil und Horb und anschließendem IC-Verkehr.

Jeder kocht vor sich hin

Es gebe einige Berufspendler auf der Gäubahn, berichtet Ulrike Schmieder im Gespräch. Tun die sich zusammen? Gibt es einen „Aufstand“?

Nein, sagt sie, jeder „kocht vor sich hin, gefangen in seiner Angst um den nächsten Anschluss und seiner Wut“, sagt sie. Und die Zugbegleiter könnten ja auch nichts dafür.

Denn ärgerlich sei es nicht ‐ wenn man denn körperlich nicht eingeschränkt ist ‐ zwischendrin das Fahrzeug wechseln zu müssen. Ärgerlich sei, dass Busse und Züge nicht aufeinander warten würden. Es also gar kein „Ersatz“ für den Transport per Schiene sei.

Dann fährt der Bus halt manchmal leer

Es sei normal, dass der Zug, der von Stuttgart nach Horb fährt, die Umsteigezeit von zwischen drei und neun Minuten nicht erreicht. Die von Horb abfahrenden Busse würden dann aber nicht warten, sondern im Zweifel leer weiter fahren.

Damit stünden die Fahrgäste eine Stunde in Horb und Müssten sich mit den neu ankommenden Gästen den nächsten Bus dort teilen. Das sind dann manchmal doppelt so viele, was bedeutet, dass man dann nochmal eine Stunde wartet, weil der Bus natürlich nur sitzende Gäste mitnehmen darf.

„So geschehen am 20.10. in Horb, am 22.10. in Rottweil ... die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen“, so Schmieder.

Weiter Gereiste wundern sich

Wer auf dieser Strecke schon gesehen hat, wie irritiert und hilflos auch fremde Reisende auf ihre Smartphones schauen der weiß, dass so etwas ganz und gar nicht den regulären Erfahrungen des Reisens in Europa entspricht. Zum Glück helfen oft Mitfahrende mit Auskünften ‐ wenn sie die Informationen selber haben.

Ich glaube, den Entscheidern ist nicht bewusst, was die Leute ertragen. Ulrike Schmieder

Ulrike Schmieder ist froh, dass nach dem Investitionsstau der Vergangenheit die Schiene mehr priorisiert wird. „Ich bin froh, dass es gemacht wird.“ Aber sie habe langsam den Eindruck, dass die Gäubahn halt bei der großen Priorisierung auf die Metropolenverbindungen als Pendlerstrecke vernachlässigt wird. „Ich glaube, den Entscheidern ist nicht bewusst, was die Leute ertragen.“

Die Bahn entschuldigt sich

Die Bahn entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. In einer Stellungnahme auf unsere Anfrage hin erläutert sie, dass wegen der teils längeren Fahrzeiten jeder Ersatzverkehr seinen eigenen Fahrplan benötige. Es wird also nicht je nach Bedarf nachjustiert.

In Stichprobenkontrollen werde die Qualität des Ersatzverkehrs aber geprüft und bei Bedarf nachgesteuert. „So haben wir beispielsweise die eingesetzten Busunternehmen sensibilisiert, bei wenigen Minuten Verspätung der Züge auf diese zu warten und den Anschluss zu sichern.

Da die Busse aber in der Regel in Umlaufverkehren unterwegs sind, dürfen sie auch nicht zu viel Verspätung aufnehmen, da dann wiederum die Fahrgäste der nächsten Verbindungen warten müssten“, so die Bahnsprecherin.

Weil der Arbeitsmarkt für Busfahrer so angespannt sei, müssten die eventuell vorhandenen Ersatzbusse für Notfälle wie Pannen bereitgehalten werden und nicht für Verspätungen.

Bei Fernreisen besser kein Risiko eingehen

Übrigens: Wer wegen des Ersatzverkehrs sein Flugzeug verpasst und nicht alles zusammen bei einem Reiseveranstalter gebucht hat, schaut in die Röhre. Da gelten nur die Entschädigungsbestimmungen der Bahn. Und die schließen Anschlusskalamitäten nicht ein.