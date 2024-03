Der Frühlingsmarkt am Samstag in Spaichingen ist deutlich besser bestückt und besucht gewesen als noch im Jahr zuvor. Mit einem breiten Angebot an Textilien, Haushaltswaren, Spielzeug, Deko-Artikel und Esssbarem ist er seinem Anspruch als Kaufhaus unter freiem Himmel gerecht geworden.

Das Angebot reichte von Schuhbändeln bis zu Spitztüten mit verführerisch duftendem Magenbrot, und Flaggen aus verschiedenen Ländern flatterten im Wind. An etlichen Verkaufsständen blickte man in vertraute Gesichter.

Doch es waren auch Premieren dabei wie der „Apfelküchlein-Express“ aus Sigmaringen und der„Stefans Käsekuchen“ aus Freiburg. Die traditionelle Autoschau auf sonst nicht zugänglichen Parkplätzen durfte ebenso wenig fehlen wie das Kinderkarussell für die Führerschein-Generation von übermorgen.

Das Wetter hielt den ganzen Tag über dicht und sorgte mit zweistelligen Temperaturen für das lang ersehnte Frühlingserwachen in der Stadt.