Fridinger Sprinter knacken 45 Jahre alten Kreisrekord

Beim Leichtathletik-Herbstmeeting in Spaichingen hat die Jungen-Staffel (MJU14) des TV 05 Fridingen mit Jona Vogt, Lean Bruggner, Nico Hermann und Johannes Fleckenstein einen neuen Kreisrekord in der 4x75-Meter-Staffel aufgestellt.

Das Quartett startete zunächst in der 4x75-Meter-Staffel und erreichte in einer Zeit von 41,9 Sekunden das Ziel und sprengten damit den Kreisrekord von 1978, der von der TG Tuttlingen aufgestellt worden war und bei einer Zeit von 42,5 Sekunden lag.

Die vier Jungs werden gemeinsam mit Hénock Michaut in Balingen bei der Württembergischen Teammeisterschaft DMM1 für den TV 05 Fridingen in der Altersklasse MJU14 starten. Hier werden sie neben der 4x75-Meter-Staffel auch noch in den Wettbewerben Hochsprung, Weitsprung, 200-Gramm-Ball-Wurf, 75-Meter-Sprint, 60-Meter Hürden und 800-Meter-Lauf starten und sich mit Vereinen aus ganz Württemberg messen.

Neben dem Erfolg in der Staffel holte sich Johannes Fleckenstein noch einen 1. Platz im 75-Meter-Sprint. Jona Vogt gewann Gold über die 800 Meter und stellte zudem eine neue Bestweite im 200-Gramm-Ballwurf mit 49 Meter auf und gewnn ebenfalls Gold. Außerdem sammelten die Fridinger Leichtathleten noch Medaillen in weiteren Disziplinen. Johannes Fleckenstein den 2. Platz im Hürdenlauf, Jona Vogt den 2. Platz im Kugelstoßen, den 3. Platz im Weitsprung, Hochsprung und Hürdenlauf. Mia Stehle gelang der 3. Platz im Hochsprung, Johannes Strobel der 2. Platz im 50.Meter-Sprint und je einen 3. Platz im 800-Meter-Lauf, Hochsprung und Weitsprung. Eine gute Leistung lieferte auch Lotta Kappeler in der Altersklasse W14 ab.