Freie Wähler Spaichingen stellen Liste für die Gemeindratswahl vor

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Die Spaichinger Freien Wähler haben ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni gekürt. (Foto: Freie Wähler )

Auch die Freien Wähler Spaichingen treten treten bei der kommenden Gemeinderatswahl am 9. Juni mit einer kompletten Liste an Vorstand Manfred Cirzel und Fraktionsvorsitzender Werner Reisbeck konnten bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag eine vollständige Liste mit aussichtsreichen Kandidatinnen und Kandidaten zur Nominierung für die Gemeinderatswahl vorstellen.