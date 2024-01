Randalierer und Vandalismus haben das insgesamt gute Bild ein wenig getrübt, das Bäderleiter Bernd Frank am Montagabend dem Gemeinderat präsentiert hat. Von der Saisoneröffnung am 6. Mai bis zum letzten Badetag am 1. Oktober zählte das Spaichinger Freibad im vergangenen Jahr insgesamt 57.540 Badegeäste. Damit wurden zwar nicht ganz die 63.000 Besucher von 2022 erreicht, aber die 37.140 von 2021 deutlich übertroffen.

Eine gute Nachricht: Auch 2023 gab es - im vierten Jahr hintereinander - keine Badeunfälle im Freibad. Krankheitsbedingt gab es im Juli zwei Wochen lang eine Notfallbesetzung, mit Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr, was die Badegäste „sehr dankbar“ angenommen hätten.

Ärger mit Jugendlichen

Fünfmal im vergangenen Jahr habe das Freibadpersonal die Polizei zur Hilfe holen müssen - im Juni sogar an drei Tagen in Folge. Ursache seien Gruppen Jugendlicher „mit Migrationshintergrund“ und zweimal Erwachsene „mit Migrationshintergrund“ gewesen, so Frank.

Wenn das Personal mit Aggressionen und Beschimpfungen konfrontiert ist, ist die Sicherheit im Freibad eingeschränkt

Bei den Jugendlichen wollte die Bäderverwaltung Hausverbote aussprechen. Doch habe die zuständige Staatsanwaltschaft der Stadt Spaichingen „aufgrund völkerrechtlicher Verträge“ die persönlichen Daten der Jugendlichen verweigert.

„Der Schutz des Personals, der Badegäste und der Bevölkerung steht auf dem Spiel, wenn Randalierer, aggressive Menschen, keine Konsequenzen für ihr schädigendes Verhalten erwarten müssen“, klagte Bernd Frank. „Wenn das Personal mit Aggressionen und Beschimpfungen konfrontiert ist und teilweise bespuckt wird, ist die Sicherheit im Freibad eingeschränkt.“

Spaichingen ist eine sehr friedliche Stadt

Die Polizei und auch Stadtrat Stephan Stitzenberger, selbst Polizist, sehen das differenzierter. Die Anzahl der Straftaten im Freibad, also inklusive Diebstählen, liege seit Jahren zwischen einer und zwei, sagt Polizeisprecher Dieter Popp. Die Zahlen für 2023 sind noch nicht öffentlich, aber die Prognose weise auch nicht auf einen Ausreißer hin.

Überhaupt sei Spaichingen eine der friedlichsten Städte der Region. Vandalismus im öffentliche Raum - dazu gehören auch Schlägereien - pendelten zwischen 27 in 2019 und 22 in 2022. Auch für 2023 zeichne sich derselbe Trend ab. Fürs Freibad sagte Stitzenberger, dass man sachlich und nüchtern betrachten müsse, wenn sich bei 13.000 Einwohnern und 57.540 Badegästen einige wenige nicht benehmen könnten.

Bürger fühlen sich verunsichert

Zuvor hatte in der Bürgerfragestunde Rudi Irion gefragt: „Was ist eigentlich in Spaichingen los?“ Bürger hätten ihn angesprochen, es gebe immer mehr Vandalismus und Schlägereien. Dies sagte auch Bürgermeister Markus Hugger und versprach, den örtlichen Vollzugsdienst mehr an neuralgischen Punkten einzusetzen.

Die Fakten zeigen jetzt: Es gibt im Fünfjahresvergleich keine negativen Trends, weder im Freibad, noch sonst im öffentlichen Raum. Warum trotzdem der Eindruck entstanden ist und welche Vorfälle genau wann passiert sein sollen, werden wir in einer weiteren Recherche behandeln.

Im Erfahrungsaustausch mit anderen Bäderleitern aus Baden-Württemberg und Hessen hatte Bäderleiter Frank eine Erhöhung der Tageseintritte vorgeschlagen. Auch im Hinblick auf den aktuellen Kostendeckungsgrad, sodass die Verluste nicht zu hoch ausfallen. Die Preiserhöhung wurde jedoch vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

Videokameras im Freibad

Hinsichtlich des Sicherheitsaspekts habe sich der Einsatz von Videokameras, mit entsprechenden Hinweisschildern, in vielen Bädern bewährt, so Frank. Die Hemmschwelle, etwas Unrechtes zu tun, erhöhe sich dadurch und Diebstähle würden eingeschränkt. Außerdem habe man dann Videobeweis bei Aggressionen, wo ansonsten „Aussage gegen Aussage“ steht.

Im vergangenen Jahr habe es einen Einbruch mit hohem Schaden gegeben. Außerdem Vandalismusschäden, als zum Beispiel im Hochbetrieb das Tor zum Unterbach aufgehebelt wurde. An anderen Tagen seien die Tore zum Fußballplatz und am Beachvolleyballplatz ausgehebelt und Schlösser beschädigt worden.

Dreimal sei der Zaun in Richtung Hundeplatz aufgebrochen und beim Einbruch ins Büro der Bäderleitung Außenlampe zerschlagen und die Tür völlig demoliert worden.

Saisonkräfte finden ist schwierig

Auch das Problem des mitgebrachten Mülls habe zugenommen. Die Parkplatzsituation sei an heißen Tagen teilweise prekär, doch habe sich der Ausweichparkplatz neben dem Hundeverein bewährt.

Seit März 2023 besteht das Bäderteam aus drei Fachkräften und drei Aufsichtskräften. Es sei immer noch schwierig, saisonale Aufsichtskräfte zu finden. Die DLRG-Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen hatte 2023 an allen sonnenfreundlichen Wochenenden und Feiertage unterstützt.

Die Wasserqualität sei „bestens“ und werde von den Badegästen sehr gelobt. Für die Becken wurden 2023 insgesamt 7950 Kubikmeter Wasser verbraucht. Die Wassertemperaturen konnte dank der Kombination der Solaranlage mit der Fernwärme überwiegend zwischen 24 und 25 °C gehalten werden. Aufgrund der Schichten bei der Firma VHW-Metallpresswerk, ist deren Abwärme nur von Montag bis Samstagvormittag zu nutzen.

Noch mehr Attraktivität

Die Einbeziehung des Betriebshofes für die Grünflächen- und Baumpflege seit 2022 funktioniere sehr gut und habe auch finanziell gegenüber der Vergabe an Fremdfirmen Vorteile gebracht. Die Rabatten wurden vom Badpersonal selbst gepflegt.

Für die Zukunft möchte sich Bernd Frank überlegen, wie man das Freibad auch weiterhin attraktiv gestalten kann. So will er etwa prüfen, ob ein „Kletterschiff“ für Kinder angeschafft werden kann.