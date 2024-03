Sie ist eine zierliche, jugendlich aussehende Frau und hat doch schon drei Kinder, das vierte ist „unterwegs“. Das Verlangen nach Schutz und Ruhe, nach Normalität ohne ständige Angst ist spürbar, wenn sie spricht. Die vorgeschobene Lippe bei manchen Schilderungen aber zeigt auch die stolze, unbeugsame Seite von Dilara M. (Name zum Schutz geändert.) Sie ist mit ihrem Mann und den Kindern geflohen. Die heute 33-Jährige war mit dem Tode bedroht, weil sie den Mann heiratete, den sie liebte.

Normalerweise hätte ich schon umgebracht sein sollen. Dilara M.

Denn ihre Familie hatte anderes mit ihr vor, sie hatte nichts zu bestimmen, erzählt sie. Als sie ihre Geschichte erzählt von Gaziantep, wo sie herstammt, und sich dann umschaut in dieser ganz anderen Welt in einem ehemaligen Krankenhaus in Deutschland, sagt sie fast ungläubig: „Normalerweise hätte ich schon umgebracht sein sollen.“

Familie lehnt Mann wegen seines Glaubens ab

So wie die Frau des Cousins ihres Vaters, die sich trennen wollte. Sie hat für diesen Entschluss mit dem Leben bezahlt. Und der türkische Staat mit seinen trotz allem an Atatürks Vorstellungen ausgerichteten Gesetzen kann in dieser südöstlichen Region nicht wirklich Recht schaffen. Auch die islamischen Vorschriften, eine Frau nicht gegen ihren Willen verheiraten zu dürfen, ist in dieser kulturell-patriarchal geprägten Region schwächer als die Traditionen.

Sie ist kurdische Sunnitin und ihr heute 35-jähriger Mann Alevit. Das, so meint sie, ist der Hauptgrund, warum ihre Familie den jungen Mann, den sie erwählt hatte, ablehnte. Sie sollte mit jemand anderem verheiratet werden und floh mit ihrem Mann. Das ist für manche Frau die einzige Möglichkeit, selbstbestimmt den Partner doch zu bekommen, den sie will.

Die Angst ist immer da, dass etwas passiert. Die Angst sitzt fest im Kopf. Dilara M.

Oft wird das dann tatsächlich von den Familien akzeptiert. Nicht so in der von Dilara M. 2009 also floh sie. 2010 wurde geheiratet. Nicht standesamtlich, das wäre wegen der Registrierungen zu gefährlich gewesen, man hätte sie leichter finden können. Ein Jahr später kam die heute 13-jährige Tochter zur Welt.

Vater sitzt im Gefängnis

Die beiden Familien bekriegen sich seitdem. Der Vater sitzt derzeit mit 73 Jahren im Gefängnis. Er hatte - wie es in diesen Fällen immer wieder vorkommt - minderjährigen Kindern Waffen gegeben, um Dilara M. zu töten. „Es gibt keine Gerechtigkeit in der Türkei“, sagt sie, zumindest nicht für eine Frau, die über ihren Partner selbst bestimmen will.

Mit ihren drei Kindern und ihrem Mann hat sie in den folgenden Jahren ständig den Wohnort in der Türkei gewechselt. Sie zeigt auf der türkischen Landkarte auf viele verschiedene Stellen. Sie hofft, in Deutschland endlich sicher zu sein, ein normales Leben mit ihrer Familie zu leben. Aber: „Die Angst ist immer da, dass etwas passiert. Die Angst sitzt fest im Kopf.“

„Was sie erlebt hat, ist schwer“, selbst Übersetzerin Gülsen Liman atmet durch. 2021 sollte Dilara M. von ihrem Mann getrennt werden, sie waren ja standesamtlich nicht verheiratet. Ihr Mann wurde trotzdem gefunden und zusammen geschlagen.

Sie flieht zum Wohle der Kinder

Der Entschluss zu fliehen hat aber auch etwas mit ihren Kindern zu tun, vor allem der Tochter, der ihr eigenes Schicksal erspart bleiben sollte. Sie selbst durfte nicht zur Schule gehen, hat aber zumindest lesen und schreiben gelernt. Sie war auch die Erste, die ihre Kinder hier in der Schule angemeldet hat, zwei Tage nach ihrer Ankunft in Spaichingen.

Es ist ihr sehr wichtig, dass die Kinder lernen. Im blitzblanken Zimmer ist alles geordnet, es gibt aber auch einen Raum, wo sich die Kinder zum Hausaufgaben machen zurückziehen können. Sozialarbeiter Fetzer hat diese wichtigen Bedürfnisse im Blick.

Dilara Ms Mann will so schnell wie möglich arbeiten, egal was. Als Fahrer, im Imbiss oder in der Landwirtschaft oder in einer Gärtnerei vielleicht. An dieser Stelle des Gesprächs wird ihr Gesicht weich: „Gib ihm einen Sprossen und er bringt ihn zum Blühen.“