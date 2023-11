Eine Frau ist am Freitag gegen 12.30 Uhr bei einer Art Verpuffung schwer verletzt worden. Außerdem wurden fünf weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Spaichinger Bismarckstraße in ärztliche Obhut genommen, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Darunter ein Baby.

Zunächst war die Feuerwehr zu einer „Explosion“ und Gasgeruch gerufen worden. Deshalb waren auch Fachleute der ENRW hinzugeeilt, für den Fall, dass eine Gasleitung beschädigt gewesen wäre. Das war aber zum Glück nicht der Fall.

Da Menschen gefährdet waren waren auch mehrere Notärzte und Rettungsfahrzeuge vor Ort. Ein Feuerwehrmann musste ebenfalls untersucht werden.

Atemschutzträger retten schwer verletzte Frau

Die Spaichinger Wehr war mit mehreren Fahrzeugen und der Drehleiter angerückt. Atemschutzträger retteten die schwer verletzte Frau aus dem Untergeschoss ‐ dem Ort der Verpuffung.

Der Druck der explosionsartigen Verpuffung im Untergeschoss war so groß, dass es übers Treppenhaus sogar Dachziegel verschoben hat. (Foto: Regina Braungart )

Der Druck muss immens gewesen sein: Das Fenster des Raumes im Untergeschoss, wo das Unglück passierte, war herausgedrückt worden, im Keller gelagerte Müllbeutel und Glas wurden bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert.

Da der Raum direkt ans Treppenhaus angrenzt, hob die Druckwelle auch Ziegel des Daches hoch und zur Seite. Im Untergeschoss brannte es nach der Verpuffung, sodass die Feuerwehr den Rauch auch mit Entlüftern aus dem Haus drücken musste.

Bewohner wurden evakuiert

Der Einsatz wurde vom Spaichinger Kommandanten Patrick Heim geleitet, auch Kreisbrandmeister Andreas Narr war vor Ort sowie die Polizei, die durch Befragungen den Hergang des Unglücks rekonstruierte.

Das Ausmaß der Druckwelle wird auch auf der Straße sichtbar. (Foto: Regina Braungart )

Die Bewohner des Hauses waren evakuiert worden. Besonders rührend war, als ein Feuerwehrmann mit schwerem Atemschutz die beiden Katzen einer Familie unverletzt aus dem Haus heraustrug und den vor Erleichterung weinenden Kindern übergab.

Feuerwehr-Baufachleute aus Tuttlingen kamen, um zu überprüfen, ob das Haus selbst in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Wie schwer die Verletzungen sind, war noch nicht klar

Wie schwer die Verletzungen der von der Verpuffung direkt betroffenen Frau sind, ob gar Lebensgefahr besteht, konnte noch nicht erfragt werden. Sie wurde am Ort zunächst vom Notarzt erstversorgt.

Die Bismarckstraße war am Ort des Unglücks voll gesperrt. Zur Ursache konnte Kreisbrandmeister Andreas Narr noch nicht viel sagen.