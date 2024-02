Förderverein Stadtkünstler fährt zur „art“

Der Förderverein Stadtkünstler Spaichingen lädt für Samstag, 24. Februar, zur Mitfahrt nach Karlsruhe zur Kunstmesse „art“ ein. Eingeladen sind laut Pressemitteilung die Mitglieder des Fördervereins Stadtkünstler Spaichingen e.V. sowie alle Kunstinteressierten.

Die „art Karlsruhe“ steht seit ihrer Gründung im Jahr 2004 für besonderen Kunstgenuss. Die Exponate spannen einen Bogen über mehr als 120 Jahre künstlerischen Schaffens. Sie zeigt das komplette Spektrum der Kunst des 20. Jahrhunderts von der Klassischen Moderne bis zu jüngsten Werken frisch aus dem Atelier der Künstler.

Abfahrt am Samstag, 24. Februar, ist um 8.30 Uhr am Spaichinger Busbahnhof, um 8.50 Uhr am Tuttlinger Bahnhof und um 9.10 Uhr am Trossinger Busbahnhof (Bahnhof). Die Rückkehr erfolgt zwischen 19.30 und20.00 Uhr. Die Kosten inklusive Busfahrt und Eintritt betragen für Mitglieder des Fördervereins Stadtkünstler Spaichingen e.V. 53 Euro und für Nichtmitglieder 58 Euro.

Anmeldungen können durch Überweisung der Kosten, Zahlungseingang bis zum 19. Februar auf das Konto 8542687 bei der KSK Spaichingen BLZ 643 500 70 / IBAN DE45 6435 0070 0008 5426 87 erfolgen,

Verwendungszweck: Name und art sowie die Angabe von SP, TUT oder TRO (für den Abfahrtsort )