Feuerwehr zweimal mit Drehleiter gefordert

Die Feuerwehr Spaichingen hat mit der Drehleiter zweimal den Rettungsdienst unterstützt. Am Mittwoch wurde ein Patient aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses auf das Straßenniveau gerettet, heißt es in einer Mitteilung. Am Donnerstag erfolgte die Rettung aus dem Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Stadtzentrum.

Dabei kam jeweils die sogenannten Krankentragenhalterung zum Einsatz. Diese wird am Rettungskorb der Drehleiter montiert, sodass Patienten liegend und ohne große Erschütterungen mit Hilfe einer Trage transportiert werden können. Zudem sei diese Art der Rettung mit Unterstützung durch die Feuerwehr für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes ergonomischer, vor allem in höheren Gebäuden, bei schweren Patienten oder in engen Treppenräumen.

Im Einsatz war jeweils die Feuerwehr Spaichingen in Form der Kleineinsatzgruppe Drehleiter mit sechs Feuerwehrangehörigen sowie der Drehleiter und dem Rüstwagen. Daneben waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.