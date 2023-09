Die Spaichinger Feuerwehr hat eine Woche mit zahlreichen Einsätzen hinter sich. Zuletzt war sie wegen eines Wespennests gerufen worden und in der Atemschutzwerkstatt gefragt. Am Sonntag folgte dann ein Unfall am Dreifaltigkeitsberg.

Situation weniger dramatisch als befürchtet

Gegen 7.30 Uhr war ein „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person mit Menschenleben in Gefahr“ gemeldet und die Feuerwehr Spaichingen alarmiert worden, teilt Feuerwehrsprecher Nick Mattes mit. Ein Fahrzeug war von der Straße, die auf den Dreifaltigkeitsberg führt, abgekommen und in einem Gebüsch zum Stehen gekommen. Allerdings stellte sich die Situation vor Ort weniger tragisch dar als angenommen, so Mattes. Alle fünf Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen.

Bereits am Freitag war die Wehr zwei Mal gerufen worden. In einem Spaichinger Wohngebiet hatten Bewohner die Integrierte Leitstelle Tuttlingen wegen eines Wespennests informiert. Da das Entfernen von Wespennestern keine eigentliche Aufgabe der Feuerwehr ist und keine unmittelbare Gefahr drohte, wurde an den entsprechenden Beauftragten des Landkreises verwiesen, teilt Mattes mit.

Nach Zimmerbrand: Atemschutzwerkstatt macht Geräte wieder einsatzbereit

Ein Zimmerbrand in Wurmlingen sorgte für den zweiten Einsatz am Freitag. Die benötigten Atemschutzgeräte mussten zeitnah wieder einsatzklar gemacht werden, so dass die Feuerwehr Wurmlingen vollumfänglich einsatzbereit gemeldet werden konnte, so Mattes weiter. In der ehrenamtlich betriebenen Atemschutzwerkstatt wurden unter anderem die Atemluftflaschen wieder befüllt sowie die Geräte und Masken der Atemschutzgeräte gewaschen, geprüft und hygienisch eingeschweißt, erklärt er.

Wie die Polizei in Bezug auf den Zimmerbrand mitteilt, beläuft sich der entstandene Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Eine Person wurde ins Kreisklinikum eingeliefert, konnte dieses im Laufe des Freitags aber wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.