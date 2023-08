Spaichingen

Feuerwehr Spaichingen zweimal bei Überlandhilfe gefordert

Spaichingen

Da Urlaubszeit ist, helfen sich im Moment die Freiwilligen Feuerwehren vermehrt gegenseitig aus. (Foto: FF Spaichingen )

Die Feuerwehr Spaichingen am Donnerstag gegen 15 Uhr am Nachmittag von der Integrierten Leitstelle Tuttlingen alarmiert. In Aldingen war es zur Auslösung einer Brandmeldeanlage in einer Personenunterkunft gekommen.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 09:05 Von: sz