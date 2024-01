Feuerwehr Spaichingen toppt Rekord-Einsatzzahl 

Die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen hat im Jahr 2023 ihren bisherigen Einsatzrekord aus dem Jahr 2022 mit damals 155 Einsätzen noch einmal übertroffen: Zu 175 Einsätzen wurden sie 2023 gerufen (Zehn-Jahres-Durchschnitt: rund 120 Einsätze pro Jahr). Eine echte Herausforderung, wie Kommandant Patrick Heim dem Gemeinderat in seinem Jahresbericht auf der Bergsitzung deutlich machte.

Als die Altersabteilung jüngst die Umkleideräume ertüchtigt und die vor 40 Jahren eingebauten Spinde ausgetauscht und durch neue ersetzt hat, da wurden jetzt auch Umkleidemöglichkeiten für weibliche Feuerwehrangehörige geschaffen. Denn mittlerweile sind unter den 76 Mitgliedern der Einsatzabteilung auch zwei junge Frauen, die Anfang des Jahres aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gewechselt haben.

Und unter den 26 Kameraden der Jugendfeuerwehr warten noch vier weitere Mädchen auf künftige Einsätze. Wie beliebt, ja begehrt die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr nach wie vor zu sein scheint, zeigt auch die Tatsache, dass auf der Warteliste für die Jugendabteilung 21 Kinder und Jugendliche stehen, die sich für einen Eintritt beworben haben, aber aktuell keinen Platz finden.

16 Kameraden in der Altersabteilung

Mit 17 Jahren können Feuerwehrleute aus der Jugend- in die Einsatzabteilung wechseln, werden aber erst ab dem 18. Lebensjahr auch tatsächlich zu Einsätzen geschickt. Das Höchstalter in jeder Einsatzabteilung beträgt 65 Jahre. Der Altersdurchschnitt der Spaichinger Einsatzabteilung liegt derzeit bei 35 Jahren. Die Altersabteilung zählt 16 Kameraden.

Rund 30 Einsatzkräfte stehen im Stadtgebiet tagsüber von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr so zur Verfügung, damit sie innerhalb von drei bis fünf Minuten im Einsatz sein können. Bei einer Nachalarmierung - die aber nur bei Kräften im Umkreis vom maximal zehn Kilometern Sinn mache - kommen noch mal zehn Einsatzkräfte hinzu.

113 der 175 Einsätze im Jahr 2023 fielen auf die Tageszeit von 6 bis 18 Uhr. Die übrigen 62 Einsätze aber wurden in den Abend- oder Nachtstunden zwischen 18 und 6 Uhr absolviert. Wenn man die Samstags- und Sonntagseinsätze abzieht, kommt man also auf rund 90 Einsätze im Jahr während der normalen Arbeitszeiten.

Für die Tagesbereitschaft müssen viele mithelfen

„Das bedeutet“, so Patrick Heim, „an knapp jedem zweiten Arbeitstag verlassen je nach Einsatzart zwischen 15 und 25 Einsatzkameraden für durchschnittlich 40 Minuten ihren Arbeitsplatz, um ihrer Passion oder, ich sage es ein wenig überspitzt, ihrem ,Hobby’ Feuerwehr ehrenamtlich nachzukommen“. Damit das gelingt müssen viele Faktoren passen: beim Arbeitgeber, in der Familie und im Umfeld. „Mit ein wenig Feuereifer und Ehrgeiz und kräftigem Schulterklopfen kommt man mittelfristig hier nicht mehr weit.“

32 Mal lautete 2023 das Einsatzstichwort „Brand“. Zwölf Mal wurde die Feuerwehr wegen Wasser im Keller gerufen, acht Mal musste die Drehleiter zur Menschenrettung eingesetzt werden. 14 Mal wurde die Spaichingner Feuerwehr gerufen, um für den Notarzt eine Tür zu öffnen.

Sieben überflutete Straßen galt es sicher zu machen Die Zahl der Brandmeldeanlage-Fehlalarme mit elf Stück sowie zehn Fehlalarme aufgrund Täuschungsalarm ohne Eingreifen der Feuerwehr seien „gerade noch so akzeptabel“, bewertet der Kommandant. Insgesamt 30 Mal leistete die Spaichigner Feuerwehr 2023 Überlandhilfe.

90 Übungsabende im vergangenen Jahr

Zu den Brand- und Hilfseinsätzen gesellt sich die Teilnahme an städtischen Veranstaltungen wie Fasnetssonntag, Funkensonntag, Bedienen beim 50er-Fest oder Teilnahme am Weihnachtsmark. An gut 90 Übungsabenden haben die Feuerwehrleute ihre Einsatzbereitschaft geschult.

Hintergrund Die Spaichinger Feuerwehr Die Spaichinger Feuerwehr besteht aus 65 Atemschutzgeräteträgern, 37 Maschinisten mit LKW-Fahrerlaubnis,

19 Führungskräften mit Zug- und Gruppenführerausbildung.

28 Kameraden kümmern sich neben ihrer Einsatztätigkeit, bei Bedarf notfalls täglich, um die Ausrüstung und die 13 Einsatzfahrzeuge, die Instandhaltung der Magazin und interne wie auch externe Dienstleistungen wie Schlauch,- Kleider,- Funk,- oder Atemschutzwartung.

Zudem gab es 14 Ausschusssitzungen und Sitzungsabende der Führungskräfte Zug- und Gruppenführer. 13 Mal kamen die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Fahrzeugbeklebung nach neuer Norm sowie die Arbeitsgruppe Ertüchtigung der Umkleideräume zustande.

Unverzichtbarer Bestandteil des Feuerwehrlebens ist aber auch der kameradschaftliche Austausch - auch mit den Kameraden der Feuerwehr aus Sallanches. Die Freundschaft besteht schon seit 25 Jahren, und auch 2023 waren Feuerwehrleute auf Frankreich wieder für drei Tage in Spaichingen zu Gast.

Neues Fahrzeug im Dezember

Wie sich die 2020 erstmals in den Finanzplan der Stadt aufgenommene Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs (LF 20) aufgrund diverser Umstände (nicht zuletzt Lieferschwierigkeiten) hinzieht, stellte Heim - Im Dezember 2024 kann das neue Fahrzeug - voraussichtlich - in den Dienst gestellt werden.