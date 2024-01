Feuerwehr hilft Rettungsdienst mit Drehleiter

Die Feuerwehr Spaichingen ist am Samstag gegen 20.30 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen worden. Es galt, eine Person mit der Drehleiter aus einem Obergeschoss zu holen, so dass ein Transport in ein Klinikum möglich war. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst des DRK die Feuerwehr Spaichingen mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Menschenrettung über die Drehleiter kommt vor allem bei beengten Platzverhältnissen in Gebäuden und Treppenhäusern, zeitkritischen Krankheitsbildern sowie bei Verletzungen, die einer schonenden Rettung bedürfen, zum Einsatz.