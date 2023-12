Feuerwehr befreit eingeschlossenen Autofahrer

Wie die Feuerwehr Spaichingen am Freitag mitteilte, kam es während der Mittagszeit aus bislang ungeklärter Ursache in Hausen ob Verena zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stießen zwei Autos innerorts auf der Hauptstraße gegeneinander. Nachdem der Notruf die Integrierte Leitstelle in Tuttlingen erreicht hatte, entsandte der Leitstellendisponent die Rettungskräfte der Feuerwehren aus Hausen ob Verena und Spaichingen sowie den Rettungsdienst und die Polizei.

Während sich der Rettungsdienst beim Eintreffen der Feuerwehr um einen Unfallbeteiligten kümmerte, saß der zweite Autofahrer noch im Fahrzeug und konnte dieses aus eigenen Kräften nicht verlassen. Die Feuerwehr Spaichingen setzte daher die Seilwinde des Rüstwagen ein, um die Autotür zugänglich zu machen, damit der eingeschlossene Fahrer aussteigen konnte.

Während der Rettungsarbeiten musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit 21 Feuerwehrmännern, verteilt auf den Rüstzug bestehend aus zwei Löschfahrzeugen, dem Rüstwagen, dem Einsatzleitwagen und dem Kommandowagen sowie die Feuerwehr Hausen mit einem Löschfahrzeug. Daneben waren ein Streifenwagen der Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle.