Festliches Chorkonzert in Spaichingen

In St. Peter und Paul findet am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr ein stimmungsvolles Chorkonzert statt. Der Projekt- und Kinderchor der Talentwerkstatt 43 aus Rottweil präsentiert vielfältige Chorwerke zur Adventszeit. Bis zu sechsstimmige Vertonungen vom Barock bis heute (Hammerschmitt, Rheinberger, Mawby) thematisieren die freudige Erwartung der Ankunft des Herrn. Das „Veni Emmanuel“ von Kodaly wird begleitet von einer feierlichen Lichterprozession, teilen die Organisatoren mit. Den Höhepunkt des Konzerts bildet die „Mass of the Children“ von John Rutter.

Der 70-köpfige Chor besteht aus Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen sechs und über 74 Jahren. Die Generationen übergreifenden Projekte sind ein Markenzeichen der Talentwerkstatt 43. Das Orchester setzt sich zusammen aus Profimusikern der Region. Die Orgelbegleitung übernimmt Christian Groß, und Tobias Southcott wird an der Harfe zu hören sein.

Einstudierung und Leitung liegen in den Händen von Birgit Wagner-Ruh, Janina Ruh und Axel Zimmermann.

Karten zu 24, 18 und 12 Euro (unnummeriert) sind erhältlich im Vorverkauf bei Grimms lesen & genießen in Spaichingen, an allen Vibus Vorverkaufsstellen und um zhwei Euro erhöht an der Abendkasse, Schüler und Studenten erhalten sechs Euro Ermäßigung in allen Kategorien.