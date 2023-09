Straßensperrungen und Umleitungen sind meistens mit Frust und Ärger verbunden. Zunächst noch bis zur Winterpause ist auf der B 14 in der Ortsdurchfahrt Spaichingen der Ochsenkreisel gesperrt, da hier der nächste Abschnitt der neuen Primverdolung eingebaut wird. Die Umleitung verläuft über die Balgheimer Straße und die alte Hauptstraße, über Hindenburg– und Dreifaltigkeitsbergstraße (wir haben berichtet). Doch noch fehlende Markierungen — und auch unvernünftiges Verhalten mancher Verkehrsteilnehmer — sorgen für Ärger.

Vorfahrt knickt jetzt ab

Größte Problemstelle ist die geänderte Vorfahrt auf der Dreifaltigkeitsbergstraße. Bisher war die ganze Dreifaligkeitsbergstraße eine Vorfahrtsstraße. Doch während der Zeit der Umleitung ist die Vorfahrt vorübergehend verändert und verläuft jetzt abknickend in die Hindenburgstraße stadtauswärts.

Das bedeutet für Verkehrsteilnehmer, die von oben die Dreifaltigkeitsbergstraße herunterfahren, dass sie anhalten und die Vorfahrt beachten müssen. Ein großes Stoppschild weist zwar darauf hin. Was allerdings noch fehlt, sind die entsprechenden Fahrbahnmarkierungen, die die neue Vorfahrtsregelung verdeutlichen.

Viele Leute sind bei uns in der Gegend nicht vertraut mit dem grünen Pfeil. Tobias Schuhmacher

„Wir haben die geänderte Markierung angeordnet“, so Ordnungsamtsleiter Tobias Schuhmacher gegenüber dieser Zeitung, „sie ist bloß noch nicht von dem beauftragten Unternehmen ausgeführt worden“, bedauert er, obwohl man die Firma mehrfach angeschrieben habe. Möglicherweise, so vermutet Schuhmacher, hat die Firma zu wenig Personal, da jetzt nach den Handwerker– und Schulferien allenthalben wieder die Baustellen losgehen.

Staupotenzial hatte auch die Einmündung der Dreifaltigkeitsbergstraße in die Hauptstraße B 14, wo bisher eine Ampel stand mit dem grünen Pfeil, der dazu berechtigt hat, auch bei Rot — nachdem man angehalten und sich einen Überblick über die Verkehrslage verschafft hat — nach rechts abzubiegen.

Nicht jeder kennt den Grünpfeil

Allerdings war wohl vielen Autofahrern die Bedeutung des grünen Pfeiles nicht bewusst, sodass sie hier anhielten, selbst wenn sie das gar nicht mussten. „Viele Leute sind bei uns in der Gegend nicht vertraut mit dem grünen Pfeil“, vermutet auch Tobias Schuhmacher. (Die Regelung mit dem Grünpfeil war nach der Wiedervereinigung aus der ehemaligen DDR für ganz Deutschland übernommen worden.) Inzwischen ist die Ampel abgeschaltet, der grüne Pfeil abgeklebt und die Vorfahrt geändert, sodass der Verkehr auch hier besser fließt.

So sieht der von der Stadtverwaltung erstellte Umleitungsplan aus. (Foto: Oreste Sannino )

Eine Problemstelle war zunächst auch die Einmündung der Andreas–Hofer–Straße in die Hindenburgstraße. Wenn man dort rechts abbiegt, fährt man jetzt in eine Sackgasse, weil die Einmündung in die Dreifaltigkeitsbergstraße gesperrt ist. Das Sackgassenenschild steht aber bereits an der Einmündung der Scheibenstraße.

Bei der Einmündung der Andreas–Hofer–Straße gibt es kein weiteres Schild, so dass einige nach rechts abgebogen sind und dann vor der Absperrung halten und wenden musste.

Nicht alle LKW bleiben draußen

Der Schwerlastverkehr ab 40 Tonnen auf der B 14 wird eigentlich schon in Rottweil und Tuttlingen weitläufig um Spaichingen herum geleitet. Aber auch hier halten sich viele LKW–Fahrer nicht daran.

Das ist brandgefährlich und eine Behinderung für die Bauarbeiten. Tobias Schuhmacher

Klar, dass derzeit bei der Stadtverwaltung zahlreiche Rückmeldungen von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern eingehen. „Das meiste sind sinnvolle Kommentare“, so Tobias Schuhmacher, „was man verbessern kann; aber das Meiste haben wir alles schon angeordnet. Die anderen 30 Prozent sind einfach nur Beschimpfungen.“

Brandgefährliche Unvernunft

Ein Problem, so Schuhmacher, sei, dass Leute die Beschilderung nicht beachten oder sogar eigenständig Absperrungen auf die Seite schieben. Auch gebe es Verkehrsteilnehmer, die trotz Verbots von Kaufland und der Oberen Wiese herkommend wieder in die Stadt wollen und durch den Kreisverkehr und die Baustelle fahren. „Das ist brandgefährlich und eine Behinderung für die Bauarbeiten.“

Schuhmachers Schilderungen werden von einer Anwohnerin der Dreifaltigkeitsbergstraße bestätigt, die schon mehrmals gesehen habe, wie Autofahrer an der Absperrung vorbei auf dem Gehweg von der Dreifaltigkeitsberg– stadteinwärts in die Hindenburgstraße einbiegen. „Was macht eigentlich die Polizei? Schlafen die?“, fragt sie aufgebracht angesichts solcher Verstöße. Einmal sei sie sogar von einem Autofahrer beschimpft worden, weil sie ihm auf den Gehweg „den Weg versperrt“ hatte, als er an der Absperrung vorbei fahren wollte.