Spaichingen

Familien-Zwist führt zu Prügelei

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Gegen die Beteiligten der beiden Familien wird nun wegen gegenseitig begangener Körperverletzung ermittelt. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Ein wegen Nichtigkeiten andauernder Zwist zwischen zwei Familien hat am Dienstagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Spaichinger Eisenbahnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen geführt. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz, teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 15:03 Von: sz