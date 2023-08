In den Ferien parken die Spaichinger in ihren Wohngebieten (fast) vorbildlich. Das könnte an manchen Tagen außerhalb der Sommerzeit aber auch ganz anders sein. Und dann wird’s brenzlig und gefährlich. Buchstäblich. Die Feuerwehr Spaichingen hat zusammen mit Ordnungsamtsleiter Tobias Schuhmacher, Polizeichef Jürgen Laufer und der Zeitung eine Probefahrt durch besonders enge — und auch schon als „gelegentlich zugeparkt“ bekannte Straßen gemacht.

Mit dabei neben dem von Nick Mattes gefahrenen Mannschaftsfahrzeug: die neue Drehleiter. Mit zehn Metern Länge, 3.30 Metern Höhe und 2,70 Metern breite ist das ein Gefährt, das nur mit Augenmaß und Ruhe um die engen Kurven geleitet wird.

Diese Aufgabe übernimmt Drehleiter–Maschinist David Bihl, 33, einer der 20 Feuerwehrmänner, die dafür ausgebildet sind. Denn als Stützpunktwehr muss die Spaichinger Drehleiter nicht nur ausrücken, wenn in Spaichingen Alarm mit Menschenrettung ist, sondern auch in die umliegenden Gemeinden.

Die toten Winkel im Blick

Beifahrer ist Vize–Kommandant Christian Schmid. Er steigt an den kniffligen Stellen aus, hat alle toten Winkel des riesigen Fahrzeugs im Blick und winkt den Fahrer um Hindernisse wie Mauern, stehende Autos, Kurven herum.

Während der von Niklas Hauser ausgetüftelten Route durch praktisch alle Wohngebiete (siehe Karte) wird einiges klar: Warum es keine massiven Mauern direkt an der Grundstücksgrenze geben darf, warum Bäume und Sträucher zur Straße hin geschnitten sein müssen, warum man mindestens fünf Meter Abstand zu einer Kreuzung halten muss, bevor man parkt, warum man mindestens 3,5 Meter Fahrbahnbreite frei lassen muss, wenn man am Fahrbahnrand parkt.

Es geht nämlich nicht nur um die Breite der Rettungsfahrzeuge, sondern auch um deren Wendekreis beim Abbiegen, um das Anstoßen an Garagen und Vorbauten oben mit der heraus ragenden Leiter und anderes.

Am Buchenweg wird’s knapp

Gleich zu Beginn im Buchenweg wird’s knapp. Dort zweigt eine Sackgasse zu Wohnhäusern ab. An der Abzweigung ist ein Wohnwagen abgestellt, wenige Meter entfernt ein Sprinter, also beides keine kleinen Fahrzeuge. Wenn es brennt, muss die Drehleiter rückwärts in die Sackgasse rangiert werden.

Immer im Blick: die Drehleiter schnellstens so zu positionieren, dass möglichst von mehreren Seiten ein Obergeschoss so erreicht werden kann. Damit die Menschen, die dort vielleicht im Qualm eingeschlossen sind, eine Chance aufs Überleben haben.

Die meisten Brandopfer sterben oder werden schwer geschädigt durch giftige Rauchgase. Der Standard, auf den baden–württembergische Feuerwehren trainiert und angelegt sind, ist: Zehn Minuten bis zu Eintreffen am Brandort.

Spätestens nach 17 Minuten reanimieren

Dazu kommen erfahrungsgemäß zwei Minuten bis der Brand entdeckt wird, zwei Minuten bis vollständig alarmiert ist und nach dem Eintreffen, also nach den maximal zehn Minuten, nochmal drei Minuten, bis sich die Wehrleute orientieren und ihren Einsatz entfalten können. Wer mitgerechnet hat, kommt auf 17 Minuten, bis die Arbeit am Patienten, der im Rauch gelegen hat, begonnen werden kann.

Ein Zeitplan, der keine Störungen verträgt. Denn laut der betreffenden Leitlinie des Landes für Feuerwehren, die eine Studie zitiert, müssen spätestens 17 Minuten nach Rauchgasvergiftungen mit der Reanimation der Verletzten begonnen werden, um sie erfolgreich wiederbeleben zu können.

Wenn also ein Fahrzeug mit Rettungsleiter nicht durchkommt, weil eine Zufahrtstraße zugeparkt ist, kann das Menschenleben kosten.

Weitere neuralgische Punkte

Zurück zum Buchenweg. Eigentlich waren der Wohnwagen und der Sprinter nicht ordnungswidrig geparkt, und trotzdem hat die Rangiererei bestimmt zwei, drei Minuten gekostet — im Brandfall entscheidende Minuten.

Neuralgische Punkte gibt es auch zum Beispiel im August–Hagen–Weg, im „Österreicherviertel“, und auch im Grund. David Bihl rangiert das riesige Gefährt souverän um die engen Kurven, um mehrere abgestellte Autos im Lehmgrubenweg herum und zwischen zwei abgestellten Autos in der Straße Vor Gruben mit nur wenige Zentimetern durch.

Doch hier im Grund zeigt sich mehrfach: Die nötige Straßenbreite ist nur deshalb erhalten geblieben, weil die Autos mit zwei Rädern auf dem Gehweg stehen. Das ist nicht erlaubt und kann bis zu 55 Euro Bußgeld nach sich ziehen. Wenn man andere behindert noch mehr und sogar zusätzlich einen Punkt in Flensburg. Also bleibt eigentlich nur das Parken auf den eigenen Grundstücken.

Pkw–Fahrer müssen sich in LKW–Fahrer eindenken

Für die freien Straßen in der Stadt ist der kommunale Ordnungsdienst zuständig. Wenn irgendwo notorisch zugeparkt wird, kommt auch die Polizei ins Spiel. Revierleiter Jürgen Laufer ist überzeugt, dass die Parkenden keine Absicht antreibt. „Als Pkw–Fahrer hat man einfach nicht den Blick für einen LKW“. Durch den Bericht in der Zeitung würden die Autofahrer vielleicht wieder aufmerksam.

Und meist reiche auch, die Leute aufzusuchen: „Man muss halt mit den Leuten reden.“

Wenn es öfter Beschwerden gäbe oder auch die Feuerwehr bei ihren Übungsfahrten Engstellen bemerke, könne sie das gerne weiter geben, sagt Laufer in der Abschlussbesprechung. Denn neben dem Ordnungsdienst der Gemeinde, die danach schauen könne, könne man auch versuchen, bauliche Veränderungen oder Parkverbote anordnen.

Erwischt!

Das nützt nicht in jedem Fall was, wie unterhalb des Krankenhauses zu sehen. Da parkt ein Fahrzeug trotz Parkverbotsschilds. Beim Durch die Lücke zu einem gegenüber geparkten Wagen Fahren springt eine Frau raus und will schnell wegfahren. Aber da ist Bihl schon durch.

Im August Hagen Weg ist ein Anwohner beruhigt, dass es sich nur um eine Übung handelt. Aber er habe sich schon gedacht, dass die Drehleiter da durchkommt.

„Die Müllfahrzeuge kommen hier auch durch.“ Sie sind in der Tat, so die Auskunft von Alba–Unternehmenssprecher ähnlich hoch und lang, die Drehleiter 15 Zentimeter höher. Aber mit den wichtigen Spiegeln ist die Drehleiter auch 15 Zentimeter breiter, ergibt unsere kurze Recherche.

Abschleppen lassen ist bei Bränden keine Option

Alba Unternehmenssprecher Matthias Hochstätter schreibt auf unsere Anfrage, dass seine Kollegen aber gehalten sind, auf beiden Seiten noch 50 Zentimeter Platz zu haben. Für besonders schmale Gebiete gebe es auch Spezialfahrzeuge.

Und wenn die Fahrzeuge wirklich mal nicht durchkommen: Dann rufen sie das Ordnungsamt und lassen die Falschparker abschleppen, so Hochstätter.

Das wäre natürlich im Feuerwehr–Notfall die allerschlechteste Option. Wenn es um Menschenleben geht, werden Fahrzeuge beiseite gehoben oder man schrammt sich durch. Hauptsache schnell bei den Brandopfern.

Zufriedene Gesichter

Die Ruhe und Sicherheit in schnellster Zeit muss ein Maschinist auch unter großem Druck — es geht um Menschenleben — bewahren. Er hat aber auch eine zusätzlich Ausbildung absolviert auch zur Bedienung der Leiter und wird laufend weiter geschult, sagt Bihl.

Über das Ergebnis der Testfahrt sind alle sehr zufrieden.