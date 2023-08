Die Exkursion „Entlang der Kreisgrenzen: Von Deilingen zum Oberhohenberg“ muss verschoben werden. Das teilt das Kreisarchiv mit. Sie kann leider nicht wie geplant am 25. August stattfinden und wird auf den 15. September verschoben. An diesem Termin startet die Exkursion dann bereits um 13.30 Uhr am Sportplatz in Deilingen.